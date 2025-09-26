Inicio Sociedad Monedas y billetes
Numismática

Remuneran con 36 mil dólares al feliz propietario de esta moneda de 3 dólares

Se trata de una moneda de ensayo, por lo que es de muy baja tirada. Si tienes una similar, deberás certificarla y luego subastarla para recibir una suma millonaria

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Numismática: esta moneda tiene un valor significativo.

Numismática: esta moneda tiene un valor significativo.

La numismática de Estados Unidos sorprende cada vez más a los coleccionistas de monedas y billetes por los ejemplares que suelen encontrarse, los cuales adquieren un precio final exorbitante. Tal es el caso de una antigua moneda de 3 dólares, la cual se acuñó en 1884 y puede subastarse en una suma cercana a los 36 mil dólares.

Numismática: cuál es la moneda de 3 dólares que vale 36 mil dólares

Una antigua moneda de 3 dólares llamó la atención de coleccionistas y aficionados a la numismática. Se trata de la ‘Patterns Three Dollar de 1884’, la cual tiene un precio de 36 mil dólares, según el sitio especializado Heritage Auctions.

Esta moneda está dentro del grupo ‘Patterns Coins’, algo que la numismática define como piezas de prueba, fabricadas en cantidades limitadas para analizar relieves, composiciones metálicas y grabados. Esto se hacía habitualmente antes de definir los detalles de la producción en serie, para que todo se acuñara de manera correcta.

Moneda 3 dólares
Numism&aacute;tica: coleccionistas de monedas y billetes pagar&aacute;n una fortuna por esta pieza.

Numismática: coleccionistas de monedas y billetes pagarán una fortuna por esta pieza.

El Patterns Three Dollar de 1884, catalogado como Judd-1735, fue acuñado en cobre con canto estriado, algo que le permite saber a los especialistas en numismática que era un prototipo experimental, ya que el diseño regular debía fabricarse en oro.

Al día de la fecha, no hay un registro oficial que manifieste la existencia de otro ejemplar de estas características. Esto significa que iguales monedas pueden estar en manos de coleccionistas o de personas que no conocen de su verdadero valor.

En consecuencia, debes revisar entre tus pertenencias si tienes una pieza de 3 dólares de 1884 para luego certificarla y comercializarla. Si bien el precio sugerido por Heritage Auctions es de 36 mil dólares, si su estado de conservación es óptimo, la moneda puede alcanzar un valor que supere los 40 mil dólares.

Moneda de 3 dólares numismática
Esta moneda de 3 d&oacute;lares es de tirada limitada.

Esta moneda de 3 dólares es de tirada limitada.

Características generales del Patterns Three Dollar de 1884

  • Año: 1884.
  • Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).
  • Composición: cobre
  • Diseño anverso: busto de una figura femenina con una corona de plumas y dentro la palabra "LIBERTY". También se observa la leyenda “UNITED STATES OF AMERICA”.
  • Diseño reverso: valor “3 DOLLARS” en el centro, con la fecha 1884 debajo. Ambos están rodeados por una corona cerrada con un lazo.

Temas relacionados:

Te puede interesar