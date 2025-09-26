Remuneran con 36 mil dólares al feliz propietario de esta moneda de 3 dólares

Moneda 3 dólares
Numismática: coleccionistas de monedas y billetes pagarán una fortuna por esta pieza.
El Patterns Three Dollar de 1884, catalogado como Judd-1735, fue acuñado en cobre con canto estriado, algo que le permite saber a los especialistas en numismática que era un prototipo experimental, ya que el diseño regular debía fabricarse en oro.
Al día de la fecha, no hay un registro oficial que manifieste la existencia de otro ejemplar de estas características. Esto significa que iguales monedas pueden estar en manos de coleccionistas o de personas que no conocen de su verdadero valor.
En consecuencia, debes revisar entre tus pertenencias si tienes una pieza de 3 dólares de 1884 para luego certificarla y comercializarla. Si bien el precio sugerido por Heritage Auctions es de 36 mil dólares, si su estado de conservación es óptimo, la moneda puede alcanzar un valor que supere los 40 mil dólares.
Moneda de 3 dólares numismática
Esta moneda de 3 dólares es de tirada limitada.
Características generales del Patterns Three Dollar de 1884
- Año: 1884.
- Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).
- Composición: cobre
- Diseño anverso: busto de una figura femenina con una corona de plumas y dentro la palabra "LIBERTY". También se observa la leyenda “UNITED STATES OF AMERICA”.
- Diseño reverso: valor “3 DOLLARS” en el centro, con la fecha 1884 debajo. Ambos están rodeados por una corona cerrada con un lazo.