Remuneran con 36 mil dólares al feliz propietario de esta moneda de 3 dólares

Moneda 3 dólares

El Patterns Three Dollar de 1884, catalogado como Judd-1735, fue acuñado en cobre con canto estriado, algo que le permite saber a los especialistas en numismática que era un prototipo experimental, ya que el diseño regular debía fabricarse en oro.

Al día de la fecha, no hay un registro oficial que manifieste la existencia de otro ejemplar de estas características. Esto significa que iguales monedas pueden estar en manos de coleccionistas o de personas que no conocen de su verdadero valor.

En consecuencia, debes revisar entre tus pertenencias si tienes una pieza de 3 dólares de 1884 para luego certificarla y comercializarla. Si bien el precio sugerido por Heritage Auctions es de 36 mil dólares, si su estado de conservación es óptimo, la moneda puede alcanzar un valor que supere los 40 mil dólares.

Moneda de 3 dólares

