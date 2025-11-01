Furor por la moneda conmemorativa del Mundial 2026: se agotó en pocos días

La moneda, de plata y con valor simbólico de 10 pesos, generó una fuerte repercusión desde su presentación. El diseño está inspirado en el recorrido que hizo Maradona en el segundo gol argentino a Inglaterra en el Mundial de México 1986, considerado uno de los mejores de la historia. Sin embargo, el Banco Central evitó mencionar explícitamente a Diego Armando Maradona, autor de aquella obra maestra, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

Maradona en México 86. La moneda expone en el reverso el recorrido que hizo Diego Armando Maradona en el segundo gol a Inglaterra en el Mundial de México '86.

Esta pieza marca además la sexta participación argentina en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA, tras hacerlo en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A pesar del éxito comercial, la polémica por la falta de menciones a Maradona opacó parcialmente la iniciativa.

Las monedas de oro, sólo en el exterior

Las 750 monedas de oro, son para el mercado internacional. Tiene un valor facial simbólico de $25. Está acuñada en oro 999% de pureza, tiene canto estriado, un peso de 6,75 gramos y un diámetro de 23 milímetros.

futbol-mundial 2026-moneda conmemorativa-oro (1) La moneda de oro del Mundial 2026.

Cómo es la moneda conmemorativa acuñada por el Banco Central

El organismo detalló que la pieza metálica conmemorativa está acuñada en plata 925, tiene un diámetro de 40 mm, un peso de 27 gramos, canto estriado, y fue acuñada por la Real Casa de Moneda de España, presentada en cápsula acrílica con estuche y certificado de autenticidad.

La emisión para el mercado nacional es de 2.500 unidades. Además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional.

Aun así, el furor por las monedas agotadas demuestra que los argentinos siguen valorando los símbolos que conectan al presente con los grandes hitos de su tradición futbolística.