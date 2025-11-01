Furor por la moneda conmemorativa del Mundial 2026: se agotó en pocos días

La expectativa por la disputa de la próxima Copa Mundial de Fútbol 2026 crece día a día faltando poco más de 200 días para el inicio y toda noticia y novedad sobre la cita donde la Selección argentina defenderá su título, se hace viral de inmediato.
La expectativa por la disputa de la próxima Copa Mundial de Fútbol 2026 crece día a día faltando poco más de 200 días para el inicio y toda noticia y novedad sobre la cita donde la Selección argentina defenderá su título, se hace viral de inmediato.
El Banco Central de la República Argentina anunció que ya se agotaron las 2.500 monedas de plata conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras una demanda que superó todas las expectativas. También la entidad informó que se acuñaron 750 monedas de oro, que serán comercializadas en el extranjero.
Desde su cuenta oficial de X, el Banco Central informó que el stand numismático ubicado en su edificio de la calle Reconquista 250 de CABA ya no ofrecerá la pieza, aunque quienes realizaron el trámite de compra online podrán retirarla en el mencionado lugar de lunes a viernes entre las 10 y las 14.
La moneda, de plata y con valor simbólico de 10 pesos, generó una fuerte repercusión desde su presentación. El diseño está inspirado en el recorrido que hizo Maradona en el segundo gol argentino a Inglaterra en el Mundial de México 1986, considerado uno de los mejores de la historia. Sin embargo, el Banco Central evitó mencionar explícitamente a Diego Armando Maradona, autor de aquella obra maestra, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.
Esta pieza marca además la sexta participación argentina en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA, tras hacerlo en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A pesar del éxito comercial, la polémica por la falta de menciones a Maradona opacó parcialmente la iniciativa.
Las 750 monedas de oro, son para el mercado internacional. Tiene un valor facial simbólico de $25. Está acuñada en oro 999% de pureza, tiene canto estriado, un peso de 6,75 gramos y un diámetro de 23 milímetros.
El organismo detalló que la pieza metálica conmemorativa está acuñada en plata 925, tiene un diámetro de 40 mm, un peso de 27 gramos, canto estriado, y fue acuñada por la Real Casa de Moneda de España, presentada en cápsula acrílica con estuche y certificado de autenticidad.
La emisión para el mercado nacional es de 2.500 unidades. Además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional.
Aun así, el furor por las monedas agotadas demuestra que los argentinos siguen valorando los símbolos que conectan al presente con los grandes hitos de su tradición futbolística.