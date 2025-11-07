Independiente Rivadavia campeón, Independiente Rivadavia el de las grandes batallas. El de la mística y la resiliencia. El que supo sufrir y no claudicó. Independiente Rivadavia, el coronado de gloria...en el suelo de la Gloria.

independiente rivadavia 1 Independiente Rivadavia campeón de Copa Argentina en la cancha de Instituto. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

Independiente Rivadavia, campeón

Independiente Rivadavia tu grato nombre reproducirán las sucesivas generaciones, lo repetirán una y otra vez cientos de tus fieles. Perpetuarán este insigne capítulo, este dorado capítulo con el que brindarán los corazones de hoy, y elevarán copas al cielo por los de ayer y por los de mañana. Sangres Azules que volverán a predicar con más fuerza el contrato de amor que se sella cada vez que tus colores encienden los estadios de toda la Argentina.