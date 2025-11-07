Independiente Rivadavia: tu grato nombre quedará grabado en el éter de las tierras cordobesas. Tu espíritu repartido en el Estadio Monumental Presidente Perón será alimento eterno de las almas presentes que caminan a tu lado, será nutriente vivo que dará calor a aquellas que relatarán tu sublime historia.
Independiente Rivadavia campeón,Independiente Rivadavia el de las grandes batallas. El de la mística y la resiliencia. El que supo sufrir y no claudicó. Independiente Rivadavia, el coronado de gloria...en el suelo de la Gloria.
Independiente Rivadavia, campeón
Independiente Rivadavia tu grato nombre reproducirán las sucesivas generaciones, lo repetirán una y otra vez cientos de tus fieles. Perpetuarán este insigne capítulo, este dorado capítulo con el que brindarán los corazones de hoy, y elevarán copas al cielo por los de ayer y por los de mañana. Sangres Azules que volverán a predicar con más fuerza el contrato de amor que se sella cada vez que tus colores encienden los estadios de toda la Argentina.
Hoy, Independiente Rivadavia en lo alto. Ayer, en campos del Argentino A o en combates del Nacional B. Subsumido en mares turbulentos, en escenarios sombríos que no encontraron la luz. O que tuvieron que aprender de la vida sin ella, de la lucha y de morder el polvo de las épocas de poca gloria.
Historia viva, Independiente Rivadavia. Campeón e internacional. Equipo, sentimiento, familia. No será éste un año más: será éste el recuerdo de un año de coronación. De caerse y levantarse, de sentir orgullo por los colores. De darle pelea a los avatares de la vida y del fútbol... que, en definitiva, son lo mismo. El fútbol da vida, es vida. Una tómbola que milita la pasión incansable e infinita. Hoy Independiente resignifica esa vida en el corazón campeón de cada integrante del pueblo leproso.