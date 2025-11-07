Costura para principiantes: cómo hacer un bolso playero en casa y con un truco

Un DIY de costura o truco de hilos es una especie de herramienta artesanal muy útil que puede permitirnos diseñar nuestra propia ropa en casa, a medida, gusto y con modelos únicos. En esta ocasión te comparto un truco de costura para que puedas confeccionar un bolso de playa muy sencillo para recibir el verano.

bolso de playa No hay nada más cómodo que llevar un bolso grande a la playa o a la pileta, donde entren todos los elementos para una tarde ideal.

Paso a paso: cómo hacer un bolso playero en casa con un DIY de hilos

Un bolso playero o piletero es una excelente opción para llevar a la playa las mil cosas que siempre llevamos, desde un simple toallón, hasta el protector solar, una muda de ropa, la bikini y algún snack para picar.