Costura para principiantes: cómo hacer un bolso playero en casa y con un truco

Está comprobado científicamente que la costura en casa o los talleres de costura brindan muchos beneficios para la salud mental, el bienestar, el autoestima y la salud física. Como la cerámica, la cocina y el bordado, la costura ofrece múltiples posibilidades creativas, solo basta con conocer un truco o DIY de hilos y ponerlo en marcha.
Un DIY de costura o truco de hilos es una especie de herramienta artesanal muy útil que puede permitirnos diseñar nuestra propia ropa en casa, a medida, gusto y con modelos únicos. En esta ocasión te comparto un truco de costura para que puedas confeccionar un bolso de playa muy sencillo para recibir el verano.
Paso a paso: cómo hacer un bolso playero en casa con un DIY de hilos
Un bolso playero o piletero es una excelente opción para llevar a la playa las mil cosas que siempre llevamos, desde un simple toallón, hasta el protector solar, una muda de ropa, la bikini y algún snack para picar.
Para este truco vas a necesitar una tela bien firme, como una lona o cordura impermeable, hilos, aguja, tiras mochileras, tijeras y todo lo que puedes ver en el video tutorial de este DIY.
- Marca y corta las telas exteriores e interiores, tal como se ve en el video, con ayuda de los moldes de papel.
- Coloca el bolsillo interno en el forro antes de armar el bolso.
- Cose los bordes y base del bolso, tal como se muestra en el DIY, y arma el forro interior, dejando un orificio para pasar el bolso.
- Cose el botón de agarre para cerrar el bolso playero, junto con la tira que servirá de ojal.
- Con el bolso del revés, coloca el forro por dentro junto con las tiras mochileras y realiza una costura recta por todo el borde.
- Voltea el bolso por el orificio del forro y cose el hueco. Con un truco DIY y en casa, obtienes un bolso muy canchero.
Un truco y algo más: 5 consejos sencillos para comenzar a coser en casa
- Antes de emprender cualquier proyecto de costura en casa, es importante tener bien claras las metas y comenzar con trucos sencillos y tutoriales básicos. Busca y ten a mano un DIY para todo, por más que sea un accesorio pequeño y sencillo.
- Afila las tijeras antes de utilizarlas. Una tijera sin filo puede dañar la tela y deshilacharla. Puedes realizar un truco para ello, frotando un poco de papel aluminio en las tijeras.
- Utiliza hilos y agujas de la medida correcta. Para telas más gruesas lo ideal es usar agujas de 18 o 16, para telas finas lo mejor son las agujas de 11. También es importante usar telas acordes para cada proyecto, con una caída adecuada.
- Si tienes máquina de coser, realiza un revisión semestral de todas sus partes con algún experto en el asunto. No fuerces la máquina ni le exijas de más, sobre todo si es una máquina de coser familiar de casa. Siempre hay que usar los puntos indicados, los pisa telas para cada asunto y las agujas a medida.
- Finalmente, cuando emprendas un DIY o truco de costura en casa, ármate de paciencia. La costura es muy bonita y divertida, pero también puede fallar y muchas veces vas a tener que descoser y volver a empezar.