Cose tu propio camino de mesa navideño: con un truco de hilos

La época navideña es el momento idea para confeccionar roma de mesa, como manteles, servilletas, caminos de mesa e individuales. Hoy te comparto un DIY para crear tus propios caminos de mesa navideños.

Camino de mesa Puedes crear caminos de mesa para regalar en Navidad o venderlos en época de fiestas.

Paso a paso y con un truco: cómo coser un camino de mesa navideño

Un camino de mesa es un accesorio de casa muy bonito y más elegante que un simple mantel. Sobre los caminos de mesa se pueden colocar adornos, flores o simplemente dejarlos solos sin añadiduras. En el video puedes observar mejor el paso a paso de este truco de hilos.