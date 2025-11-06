Inicio Sociedad truco
Cose tu propio camino de mesa navideño: con un truco de hilos

Cuando se te rompe el pantalón, se descose una blusa o deseas darle una nueva vida a una penda vieja, solo hace falta un truco de costura DIY

Isabella Brosio
Isabella Brosio [email protected]
Con un sencillo y rápido truco de hilos puedes diseñar y coser tus propios caminos de mesa navideños. 

Un truco de costura o tutorial DIY es una herramienta artesanal de casa que puedes utilizar para arreglar ropa rota, crear prendas nuevas o reutilizar retazos.

La época navideña es el momento idea para confeccionar roma de mesa, como manteles, servilletas, caminos de mesa e individuales. Hoy te comparto un DIY para crear tus propios caminos de mesa navideños.

Camino de mesa
Puedes crear caminos de mesa para regalar en Navidad o venderlos en &eacute;poca de fiestas.&nbsp;

Paso a paso y con un truco: cómo coser un camino de mesa navideño

Un camino de mesa es un accesorio de casa muy bonito y más elegante que un simple mantel. Sobre los caminos de mesa se pueden colocar adornos, flores o simplemente dejarlos solos sin añadiduras. En el video puedes observar mejor el paso a paso de este truco de hilos.

  1. Para este DIY de costura vas a necesitar dos piezas de tela de diferentes estampados. Puede ser una roja de base y una con motivos navideños para que destaque por encima. Recorta las telas como se muestra en el video.
  2. Une los derechos de tela desde los costados más largos. Realiza una costura recta.
  3. Voltea la tela por los orificios más cortos y dóblala por la mitad, tal como se ve en el DIY. Realiza una costura recta y voltea las puntas. Te quedarán las puntas con forma de triángulo.

Un truco y algo más: consejos de costura para principiantes

Cuando comenzamos una nueva actividad buscamos la perfección desde el primer intento. La costura es una de esas actividades artesanales que requiere muchísima paciencia y trabajo.

No puedes lanzarte en el universo de los hilos y esperar ser un experto a la primera. Es importante contar con algunos consejos y recomendaciones de costura para principiantes.

maquina de coser
Busca siempre un truco o tutorial para dise&ntilde;ar y coser, reduciendo los problemas y fallas.

  • Si estás empezando, lo primero y principal es buscar ayuda o guías en internet para realizar tus proyectos. También puedes buscar un taller de costura o curso.
  • Prepara un buen costurero con los elementos básicos, como tijeras, hilos de diferentes colores, agujas, papel para molde, regla, alfileres, corta hilachas y pinza para descoser.
  • Elige proyectos de costura acordes a tu nivel de experiencia. Si recién comienzas, lo mejor es buscar un truco para coser accesorios pequeños o prendas de ropa básicas con patrones simples. Comenzar de a poco te permite adquirir experiencia y manejar técnicas nuevas de a poco.
  • La aguja y el hilo son claves en el mundo de la costura. Cada truco o proyecto de hilos requiere un tipo de hilo y un grosor de agua en concordancia con la tela. Para telas más finas, agujas más angostas y para telas gruesas, agujas gruesas.
  • Lava las telas antes de coser, ya que muchos tejidos se achican en contacto con el agua.
  • También es importante que realices las puntadas en dirección al hilo de la tela para mantener la caída y forma.

