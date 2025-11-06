Cose tu propio camino de mesa navideño: con un truco de hilos

La época navideña es el momento idea para confeccionar roma de mesa, como manteles, servilletas, caminos de mesa e individuales. Hoy te comparto un DIY para crear tus propios caminos de mesa navideños.
Paso a paso y con un truco: cómo coser un camino de mesa navideño
Un camino de mesa es un accesorio de casa muy bonito y más elegante que un simple mantel. Sobre los caminos de mesa se pueden colocar adornos, flores o simplemente dejarlos solos sin añadiduras. En el video puedes observar mejor el paso a paso de este truco de hilos.
- Para este DIY de costura vas a necesitar dos piezas de tela de diferentes estampados. Puede ser una roja de base y una con motivos navideños para que destaque por encima. Recorta las telas como se muestra en el video.
- Une los derechos de tela desde los costados más largos. Realiza una costura recta.
- Voltea la tela por los orificios más cortos y dóblala por la mitad, tal como se ve en el DIY. Realiza una costura recta y voltea las puntas. Te quedarán las puntas con forma de triángulo.
Un truco y algo más: consejos de costura para principiantes
Cuando comenzamos una nueva actividad buscamos la perfección desde el primer intento. La costura es una de esas actividades artesanales que requiere muchísima paciencia y trabajo.
No puedes lanzarte en el universo de los hilos y esperar ser un experto a la primera. Es importante contar con algunos consejos y recomendaciones de costura para principiantes.
- Si estás empezando, lo primero y principal es buscar ayuda o guías en internet para realizar tus proyectos. También puedes buscar un taller de costura o curso.
- Prepara un buen costurero con los elementos básicos, como tijeras, hilos de diferentes colores, agujas, papel para molde, regla, alfileres, corta hilachas y pinza para descoser.
- Elige proyectos de costura acordes a tu nivel de experiencia. Si recién comienzas, lo mejor es buscar un truco para coser accesorios pequeños o prendas de ropa básicas con patrones simples. Comenzar de a poco te permite adquirir experiencia y manejar técnicas nuevas de a poco.
- La aguja y el hilo son claves en el mundo de la costura. Cada truco o proyecto de hilos requiere un tipo de hilo y un grosor de agua en concordancia con la tela. Para telas más finas, agujas más angostas y para telas gruesas, agujas gruesas.
- Lava las telas antes de coser, ya que muchos tejidos se achican en contacto con el agua.
- También es importante que realices las puntadas en dirección al hilo de la tela para mantener la caída y forma.