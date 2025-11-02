Cómo hacer una vincha para skincare en casa y con un truco de costura facilísimo

vincha skincare Las vinchas de toalla evitan que ensucies tu pelo durante la skincare.

Skincare es el nombre que lleva la rutina de cuidado facial que muchas personas realizan por la mañana o por la noche. Este procedimiento se realiza para prevenir en envejecimiento, hidratar el rostro, mejorar la textura y luminosidad de la cara y protegerla de daños externos, como los rayos del sol.

Lo ideal es realizar la skincare con productos seguros y recomendaros, en los momentos del día que la piel lo requiera y cuidando siempre tu cara. Muchas personas optan por utilizar una vincha de toalla para retirar el cabello del rostro y aplicar los productos de manera más cómoda.

Paso a paso: cómo diseñar una vincha para skincare en casa y con un truco

Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar unos cuantos materiales y un poco de tiempo. Para este proyecto, prepara unas tijeras, hilo, aguja, regla y las telas que se indican en el tutorial de Taller en zig zag.

Corta la tela interior y la tela de toalla con las medidas especificadas en el tutorial del truco. Antes de enfrentar y unir las telas, cose los abrojos que servirán para ajustar la vincha skincare. Une ambas telas con costura recta, como se ve en el video, enfrentando los reveses de tela para luego voltear la vincha. Si quieres coloca una cinta albies en el borde para que quede más prolijo o realiza una costura recta o pespunte por todo el borde. Es un truco muy sencillo y económico, ya que de una pieza grande de tolla puedes sacar varias vinchas para skincare.

