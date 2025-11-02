Cómo hacer una vincha para skincare en casa y con un truco de costura facilísimo

Cuando encontramos algunas telas viejas en el armario de casa, prendas que dábamos por perdidas y retazos de proyectos que nunca finalizamos, no hay que descartar esas piezas de telas y verlas como una oportunidad de costura. Con un truco de costura puedes diseñar ropa desde cero, arreglar prendas rotas o transformar ropa que ya no uses en una pieza nueva.
La costura es una actividad de casa con muchísimos beneficios. Está comprobado que las tareas de este tipo ayudan a mejorar la concentración, la motricidad, la paciencia, el autoestima y la tolerancia a la frustración.
En esta ocasión te comparto un truco de hilos para que puedas crear en casa una vincha artesanal para tu skincare.
Skincare es el nombre que lleva la rutina de cuidado facial que muchas personas realizan por la mañana o por la noche. Este procedimiento se realiza para prevenir en envejecimiento, hidratar el rostro, mejorar la textura y luminosidad de la cara y protegerla de daños externos, como los rayos del sol.
Lo ideal es realizar la skincare con productos seguros y recomendaros, en los momentos del día que la piel lo requiera y cuidando siempre tu cara. Muchas personas optan por utilizar una vincha de toalla para retirar el cabello del rostro y aplicar los productos de manera más cómoda.
Paso a paso: cómo diseñar una vincha para skincare en casa y con un truco
Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar unos cuantos materiales y un poco de tiempo. Para este proyecto, prepara unas tijeras, hilo, aguja, regla y las telas que se indican en el tutorial de Taller en zig zag.
- Corta la tela interior y la tela de toalla con las medidas especificadas en el tutorial del truco.
- Antes de enfrentar y unir las telas, cose los abrojos que servirán para ajustar la vincha skincare.
- Une ambas telas con costura recta, como se ve en el video, enfrentando los reveses de tela para luego voltear la vincha.
- Si quieres coloca una cinta albies en el borde para que quede más prolijo o realiza una costura recta o pespunte por todo el borde. Es un truco muy sencillo y económico, ya que de una pieza grande de tolla puedes sacar varias vinchas para skincare.
4 consejos de costura en casa para principiantes
- Antes de emprender cualquier proyecto de costura en casa, es importante tener bien claras las metas y comenzar con trucos sencillos y tutoriales básicos.
- Realiza un pre lavado de las telas antes de comenzar a coser. Muchas telas se achican o contraen cuando entran en contacto con el agua.
- Afila las tijeras antes de utilizarlas. Una tijera sin filo puede dañar la tela y deshilacharla. Puedes realizar un truco para ello, frotando un poco de papel aluminio en las tijeras.
- Utiliza hilos y agujas de la medida correcta. Para telas más gruesas lo ideal es usar agujas de 18 o 16, para telas finas lo mejor son las agujas de 11. También es importante usar telas acordes para cada proyecto, con una caída adecuada.