Si tienes bandejas de telgopor, aprende a reciclarlas para hacer hermosos mosaicos

Cuando compramos carne en el supermercado, es normal que la misma venga en unas bandejas de telgopor, las cuales luego terminan en la basura.
Si tienes muchas de estas bandejas acumuladas y ocupando espacio en tu casa, a continuación te enseñaremos a reciclarlas de una manera muy linda e ingeniosa.
¿Cómo reciclar y reutilizar las bandejas de telgopor?
Materiales
- Bandejas de telgopor (todas las que tengas, tienen que estar limpias)
- Servilletas para decoupage
- Cola vinílica
- Pintura acrílica
- Barniz
- Pinceles
El primer paso es limpiar correctamente las bandejas de tergopol. Una vez que estén limpias, espera a que se sequen correctamente.
A continuación, usando una lapicera que no tenga tinta o algún elemento con punta (pero que no tenga mucho filo), comienza a trazar sobre la bandeja de tergopol formas o líneas. Pueden ser líneas rectas o curvas, pero la idea es que te queden pequeños mosaicos marcados.
El siguiente paso tiene dos opciones:
- Puedes pintar la bandeja con pintura acrílica y haciendo el diseño que más te guste.
- Puedes pegar una servilleta para decoupage. Recuerda seguir todos los pasos: Mod Podge, servilleta, barniz.
Una vez que el dibujo, diseño o servilleta esté seco, el siguiente paso será tomar un cúter o una tijera con filo y comenzar a recortar todas las formas que trazaste en la bandeja de tergopol.
Este paso deberás hacerlo de manera ordenada y volviendo a colocar sobre una superficie plana cada uno de los mosaicos. Caso contrario, si recortas todo de una forma desordenada, luego tendrás que ponerte a encontrar las piezas para armar el diseño original.
El próximo paso será adherir con cola vinílica o con pegamento en frío las piezas del falso mosaico a la superficie que quieras. Por ejemplo, puedes añadirlas a una carpeta o cuaderno, a una placa de madera, a una puerta, etc.