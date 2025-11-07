Inicio Sociedad Invento
Tendencias

Adiós a la humedad en las paredes: el invento que es tendencia y promete prevenirla

La humedad en las paredes de casa puede ser solucionada gracias a un poderoso invento. ¿Cómo se utiliza?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La humedad en las paredes es uno de los problemas más comunes en las distintas casas.

La humedad en las paredes es uno de los problemas más comunes en las distintas casas.

Un nuevo e ingenioso invento puede dejar atrás a uno de los problemas más comunes en las distintas casas: la presencia de humedad en las paredes. El mismo ha comenzado a ser tendencia por una variedad de ventajas y beneficios, priorizando el confort, la eficiencia y la durabilidad.

Generalmente, la humedad en las paredes de casa puede ser causada ante la presencia de lluvia, de fugas en las tuberías o de malas impermeabilizaciones, por nombrar algunos ejemplos.

humedad manchas paredes

El invento que promete eliminar la humedad de las paredes de casa

Se trata de un goterón de aluminio o PVC que se coloca como un perfil y evita que el agua de lluvia, arrastrando tierra, se deslice por los muros de la casa. De esta manera, puedes decirle adiós a la humedad.

La popularidad de esta tendencia se debe principalmente a su efectividad, estética moderna y la creciente demanda de soluciones de construcción.

El invento se debe instalar justo en los bordes de los muros, donde sobresale la pared. Su función es simple, pero poderosa: impide que cuando llueve, el agua se vaya deslizando por las paredes de tu casa.

Embed - #goteron #acabadosdeconstruccion #parati #ferreteria #pretil #goteronessamo #arquitectos #acabadosresidenciales #albañileria

A la hora de estructurar este invento, hay que decir que el aluminio ofrece una gran variedad de acabados y formas, mientras que el PVC ha mejorado significativamente en estética, imitando madera y metal.

Estos perfiles se venden en tiras de dos o tres metros y son muy fáciles de instalar. Para comprarlo, puedes pedirlo por internet y recibirlo en tu propia casa.

Consejos para prevenir la humedad en las paredes de casa

  • Ventilación: abre las ventanas todos los días, especialmente en baños y cocinas, para permitir la circulación de aire fresco.
  • Extractores: instala extractores en baños y cocinas para sacar el aire húmedo y el vapor.
  • Secar ropa: evita secar la ropa mojada dentro de casa; hazlo en el exterior o utiliza una secadora.
  • Revisa filtraciones: busca y repara filtraciones en techos, ventanas o tuberías, ya que son una causa común de humedad.
  • Tratamiento de paredes: puedes, por ejemplo, recurrir al uso de la pintura antihumedad, las cuales contienen agentes antifúngicos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar