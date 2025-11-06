Este túnel, fruto de años de ingeniería, planificación y esfuerzo humano, no solo cambió la manera de viajar, sino que se consolidó como un símbolo del progreso y la capacidad técnica de América Latina.

Tunel de la linea

El túnel más largo de América Latina: une dos ciudades estratégicas y mueve economías

El Túnel de La Línea, ubicado en el centro de Colombia, es actualmente el más largo de América Latina. Cruza la Cordillera Central de los Andes, uniendo las ciudades de Cajamarca, en el departamento de Tolima, con Calarcá, en el Quindío. Con una longitud de 8,65 kilómetros, esta construcción es una pieza clave del Corredor Vial del Pacífico, la ruta que comunica el centro del país con el puerto de Buenaventura, uno de los más importantes del océano Pacífico.