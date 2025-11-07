Diputados y Turismo distinguieron al documental de Canal 7 "Aconcagua: Crónicas de la Cumbre"

El documental de Canal 7 "Aconcagua: Crónicas de la Cumbre" fue declarado este viernes de interés provincial y turístico por la Cámara de Diputados de Mendoza y el Gobierno de Mendoza, a través del Ente de Turismo (Emetur), por haber marcado un hito al transmitir, durante 40 minutos, gracias a una expedición, desde la cumbre de la montaña más alta de América, a 6.969 metros de altura.
La iniciativa del diputado provincial Enrique Thomas fue apoyada por la totalidad de la Cámara de Diputados y el Gobierno a través del Ente de Turismo de Mendoza, que valoraron "la importancia estratégica del documental "Aconcagua: Crónicas de la Cumbre" y el esfuerzo de Canal 7 para transmitir en vivo" desde lo más alto de América.
"Gracias a la producción audiovisual de Canal 7 -reconoció Thomas- toda Mendoza, el país y el mundo pueden disfrutar de lo que significa el Aconcagua, considerado el Techo de América".
Participaron de la actividad de reconocimiento legislativo al documental de Canal 7 el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, el Presidente Provisional del Senado, Martín Kerchner, Gabriela Testa, del Emetur, y la Directora de Operaciones de Grupo América, Daniela Clérici junto con Carlos Cortez, gerente de Canal 7 y Paola Piquer, coordinadora editorial, entre otros.
Durante el acto fue proyectado parte del documental considerado un hito de la tevé.
La histórica transmisión en vivo desde el Aconcagua por Canal 7
De acuerdo a la documentación que respalda la declaración de interés provincial y turístico, "la producción audiovisual Aconcagua: Crónicas de la Cumbre -de Canal 7- documentó la primera transmisión de una expedición al cerro Aconcagua, con un hito histórico de un vivo de 40 minutos en la cima de la montaña más alta de América".
La expedición integrada por montañistas y técnicos de Canal 7 documentó, a fines de 2024, algunos desafíos en escenarios extremos.
La transmisión en vivo hacia y desde el cerro Aconcagua fue seguida minuto a minuto por miles de televidentes y usuarios de redes contribuyendo a la difusión de uno de los atractivos turísticos más importantes de Mendoza.
Desde Canal 7 dijeron: "El documental es un aporte cultural relevante para la identidad mendocina ya que el cerro Aconcagua es símbolo indiscutible de la provincia desde lo geográfico, lo emocional y cultural. El Aconcagua es parte de la historia, turismo, mitos y desafíos de nuestra gente”.
Mirá el capítulo 1 del documental en este enlace
El documental "Aconcagua: Crónicas de la Cumbre" fue transmitido por Canal 7 a través de la señal de TV y también a través de Youtube, donde puede ser disfrutado.
En julio de este año fue proyectado en formato cine durante una avant prémiere en el complejo Cinemacenter, en La Barraca Mall, en Guaymallén.