Diputados y Turismo distinguieron al documental de Canal 7 "Aconcagua: Crónicas de la Cumbre"

Distinción 2 Habla Enrique Thomas acerca del documental de Canal 7 desde el Aconcagua. Acompañan Martín Kerchner (Senado), Andrés Lombardi (Diputados), Gabriela Testa (Emetur) y Daniela Clérici (Grupo América).

Participaron de la actividad de reconocimiento legislativo al documental de Canal 7 el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, el Presidente Provisional del Senado, Martín Kerchner, Gabriela Testa, del Emetur, y la Directora de Operaciones de Grupo América, Daniela Clérici junto con Carlos Cortez, gerente de Canal 7 y Paola Piquer, coordinadora editorial, entre otros.

Durante el acto fue proyectado parte del documental considerado un hito de la tevé.

La histórica transmisión en vivo desde el Aconcagua por Canal 7

De acuerdo a la documentación que respalda la declaración de interés provincial y turístico, "la producción audiovisual Aconcagua: Crónicas de la Cumbre -de Canal 7- documentó la primera transmisión de una expedición al cerro Aconcagua, con un hito histórico de un vivo de 40 minutos en la cima de la montaña más alta de América".

el equipo de canal 7 en el aconcagua 9.jpg Momento exacto en que Canal 7 hizo cumbre en el cerro Aconcagua. El trabajo de la expedición se convirtió en el documental de Canal 7 "Aconcagua: Crónicas de la Cumbre".

La expedición integrada por montañistas y técnicos de Canal 7 documentó, a fines de 2024, algunos desafíos en escenarios extremos.

Distinción-Clérici Daniela Clérici, de Grupo América y Canal 7, durante la declaración de interés del documental del Aconcagua.

La transmisión en vivo hacia y desde el cerro Aconcagua fue seguida minuto a minuto por miles de televidentes y usuarios de redes contribuyendo a la difusión de uno de los atractivos turísticos más importantes de Mendoza.

Desde Canal 7 dijeron: "El documental es un aporte cultural relevante para la identidad mendocina ya que el cerro Aconcagua es símbolo indiscutible de la provincia desde lo geográfico, lo emocional y cultural. El Aconcagua es parte de la historia, turismo, mitos y desafíos de nuestra gente”.

Mirá el capítulo 1 del documental en este enlace

El documental "Aconcagua: Crónicas de la Cumbre" fue transmitido por Canal 7 a través de la señal de TV y también a través de Youtube, donde puede ser disfrutado.

En julio de este año fue proyectado en formato cine durante una avant prémiere en el complejo Cinemacenter, en La Barraca Mall, en Guaymallén.