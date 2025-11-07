Ezequiel Centurión, baja sensible: qué lesión tiene y cuánto tiempo estará sin jugar

En el medio de los festejos por el título, Ezequiel Centurión apareció con su brazo enyesado y fue lo que llamó la atención. El arquero tuvo que abandonar el partido contra Argentinos Juniors tras la jugada que lo dejó sin tanda de penales, y mientras el plantel festejaba, el ex River Plate se fue a una clínica con el doctor Santiago Roby para los estudios pertinentes.

futbol-copa argentina-independiente rivadavia-river-centurion-penal Ezequiel Centurión quiere jugar la Libertadores con Independiente Rivadavia.

El parte arrojó que Ezequiel Centurión tiene doble factura en su brazo, una vertical y una horizontal. Primero habrá que realizar una tomografía para definir los pasos a seguir en cuanto a operación, algo que no será posible evitar. Una vez intervenido quirúrgicamente, una de las figuras de Independiente Rivadavia estará entre 75 y 90 días para volver a la competencia.