Inicio Ovación Fútbol Ezequiel Centurión
Arco y fecha

Ezequiel Centurión, baja sensible: qué lesión tiene y cuánto tiempo estará sin jugar

La final dejó una mala en Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión estará un tiempo importante sin actividad

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Ezequiel Centurión deberá ser operado.

Ezequiel Centurión deberá ser operado.

Entre tanta alegría, casi que no hubo tiempo de pensar en una de las pocas noticias negativas que dejó el título histórico de Independiente Rivadavia en Copa Argentina. Ezequiel Centurión se lesionó su brazo y estará un tiempo importante fuera de las canchas tras confirmarse la gravedad de su situación.

En el medio de los festejos por el título, Ezequiel Centurión apareció con su brazo enyesado y fue lo que llamó la atención. El arquero tuvo que abandonar el partido contra Argentinos Juniors tras la jugada que lo dejó sin tanda de penales, y mientras el plantel festejaba, el ex River Plate se fue a una clínica con el doctor Santiago Roby para los estudios pertinentes.

futbol-copa argentina-independiente rivadavia-river-centurion-penal
Ezequiel Centuri&oacute;n quiere jugar la Libertadores con Independiente Rivadavia.

Ezequiel Centurión quiere jugar la Libertadores con Independiente Rivadavia.

El parte arrojó que Ezequiel Centurión tiene doble factura en su brazo, una vertical y una horizontal. Primero habrá que realizar una tomografía para definir los pasos a seguir en cuanto a operación, algo que no será posible evitar. Una vez intervenido quirúrgicamente, una de las figuras de Independiente Rivadavia estará entre 75 y 90 días para volver a la competencia.

Tomando como referencia esos plazos, Ezequiel Centurión se perderá, del vamos, los últimos dos partidos por el torneo Clausura y buena parte del comienzo de la pretemporada. Teniendo en cuenta que el torneo arrancaría a fines de enero, llegaría con lo justo al debut, aunque será cuestión de monitorear la evolución de la lesión.

El deseo de Ezequiel Centurión para 2026

En medio de los festejos, Ezequiel Centurión dejó en claro su deseo: "Me encantaría jugar la Copa Libertadores con Independiente Rivadavia, aunque no depende solo de mí". El contrato del arquero con la Lepra vence el 31 de diciembre y debería volver a River Plate, dueño de su pase. Mientras tanto, el uno leproso dejó en claro su deseo.

El problema de Alfredo Berti para el arco

Pensando en Central Córdoba, el entrenador de Independiente Rivadavia tiene un fuerte dolor de cabeza. Sin Ezequiel Centurión y con Gonzalo Marinelli entre algodones, la opción que le queda para ocupar el arco será la de Lastra, de flojo nivel contra Aldosivi en la fecha anterior.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas