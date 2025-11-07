Ezequiel Centurión, baja sensible: qué lesión tiene y cuánto tiempo estará sin jugar

Tomando como referencia esos plazos, Ezequiel Centurión se perderá, del vamos, los últimos dos partidos por el torneo Clausura y buena parte del comienzo de la pretemporada. Teniendo en cuenta que el torneo arrancaría a fines de enero, llegaría con lo justo al debut, aunque será cuestión de monitorear la evolución de la lesión.
El deseo de Ezequiel Centurión para 2026
En medio de los festejos, Ezequiel Centurión dejó en claro su deseo: "Me encantaría jugar la Copa Libertadores con Independiente Rivadavia, aunque no depende solo de mí". El contrato del arquero con la Lepra vence el 31 de diciembre y debería volver a River Plate, dueño de su pase. Mientras tanto, el uno leproso dejó en claro su deseo.
El problema de Alfredo Berti para el arco
Pensando en Central Córdoba, el entrenador de Independiente Rivadavia tiene un fuerte dolor de cabeza. Sin Ezequiel Centurión y con Gonzalo Marinelli entre algodones, la opción que le queda para ocupar el arco será la de Lastra, de flojo nivel contra Aldosivi en la fecha anterior.