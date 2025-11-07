Agustín Auzmendi y el desafío de Godoy Cruz ante una nueva "final" frente a Atlético de Tucumán

El aspecto de los goles también es un dato a considerar en el Tomba. En 14 fechas, Godoy Cruz solo convirtió 9 goles y le marcaron 16. Desde el triunfo ante Platense, pasaron siete partidos y solo marcó 2 goles. Al respecto, Auzmendi analizó: "No estamos pasando un buen momento. Generamos un poco más de lo que veníamos generando ante San Martín de San Juan, tuvimos ciertas situaciones. Hay que ganar en Tucumán, no queda otra"

Por último, el delantero del Expreso dejó su perspectiva sobre el trabajo mental que tiene que realizar el equipo para las últimas fechas de un año que deja un saldo negativo en lo futbolístico. "Tenemos que ser fuertes, sabemos a lo que estamos expuestos y es difícil pasar por esta situación, pero tenemos que ser fuertes".

Godoy Cruz y una pelea por escapar al descenso

Luego del encuentro ante Atlético Tucumán del domingo, Godoy Cruz cerrará el año de local en el Feliciano Gambarte con el cruce ante un encumbrado Deportivo Riestra. El equipo del Turco Asad buscará el 16 de noviembre, su primera victoria en su renovado estadio.