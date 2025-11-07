Inicio Ovación Fútbol Agustín Auzmendi
Agustín Auzmendi y el desafío de Godoy Cruz ante una nueva "final" frente a Atlético de Tucumán

El domingo, desde las 21.30, Godoy Cruz se enfrentará a Atlético Tucumán buscando salir de la zona roja

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Agustín Auzmendi analizó el presente de Godoy Cruz. Foto: Axel Lloret/Diario UNO. 

Godoy Cruz se prepara para afrontar una nueva "final" en la lucha por escapar a los puestos de descenso en la Tabla Anual. El domingo, desde las 21.30, el Tomba se enfrentará a Atlético Tucumán buscando traerse tres puntos vitales para salir de la zona roja en la que pelea con San Martín de San Juan y Aldosivi.

Agustín Auzmendi, delantero de Godoy Cruz analizó el complejo momento deportivo que atraviesa la institución sobre el final del Torneo Clausura. "Es una situación horrible, somos partícipes de estar acá. No terminamos de dar el máximo para poder ganar. Fue un largo camino para que hoy nos encuentre acá, jugaron muchos factores. No somos robots, lo sentimos. Sabemos que si no ganamos, no salimos".

Sobre el final del partido ante San Martín de San Juan, la gente expresó su malestar en el Feliciano Gambarte luego de tantos partidos sin ganar (siete al hilo). "Se entiende la reacción del hincha. Tanta gente que nos vino a apoyar, llenaron el estadio y en todo el torneo no pudimos ganar de local", expresó Agustín Auzmendi. La única victoria de Godoy Cruz en el Clausura es ante Platense, en Vicente López. El resto: 8 empates y 5 derrotas.

El aspecto de los goles también es un dato a considerar en el Tomba. En 14 fechas, Godoy Cruz solo convirtió 9 goles y le marcaron 16. Desde el triunfo ante Platense, pasaron siete partidos y solo marcó 2 goles. Al respecto, Auzmendi analizó: "No estamos pasando un buen momento. Generamos un poco más de lo que veníamos generando ante San Martín de San Juan, tuvimos ciertas situaciones. Hay que ganar en Tucumán, no queda otra"

Por último, el delantero del Expreso dejó su perspectiva sobre el trabajo mental que tiene que realizar el equipo para las últimas fechas de un año que deja un saldo negativo en lo futbolístico. "Tenemos que ser fuertes, sabemos a lo que estamos expuestos y es difícil pasar por esta situación, pero tenemos que ser fuertes".

Godoy Cruz y una pelea por escapar al descenso

Luego del encuentro ante Atlético Tucumán del domingo, Godoy Cruz cerrará el año de local en el Feliciano Gambarte con el cruce ante un encumbrado Deportivo Riestra. El equipo del Turco Asad buscará el 16 de noviembre, su primera victoria en su renovado estadio.

