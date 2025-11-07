¿Qué significa?: por qué la Estatua de la Libertad y otras construcciones antiguas son verdes

Catedral de Berlín Muchas construcciones de siglos pasados tienen algunos detalles de color verde o grandes techos con esta tonalidad.

Quizás el ejemplo más conocido de este fenómeno es la Estatua de la Libertad en Estados Unidos. Esta construcción emblemática, hoy ubicada en Nueva York, fue un obsequio de Francia a Estados Unidos.

El motivo del regalo fue la conmemoración del centenario de su independencia en 1886. La instalación se llevó a cabo un 28 de octubre durante la presidencia de Grover Cleveland.

La estatua fue diseñada por Frédéric Auguste Bartholdi y con una estructura interna creada por Gustave Eiffel, se inspiró en la diosa romana de la libertad y simboliza la libertad, la esperanza y la democracia.

La estatua se construyó en París, se desmontó para transportarla a Nueva York, y una vez allí, se armó sobre un pedestal. Este monumento está hecho de hierro con una cobertura exterior de cobre, dato que da una pista sobre qué significa ese color verde característico.

¿Qué significa?: la ciencia explica por qué la Estatua de la Libertad es de color verde

La Estatua de la Libertad y otras construcciones de los siglos pasados, están construidas y recubiertas de cobre. Con el paso del tiempo y la constante exposición al aire, este tipo de construcciones de cobre reaccionan con el oxígeno del aire.

Cuando esta reacción se produce, según indica la ciencia, se produce una oxidación-reducción también llamada redox. El cobre traspasa electrones al oxígeno, lo cual produce una oxidación en el material que genera ese color verdoso o pátina.

Originalmente, esta estatua y otras construcciones eran de color moneda, pero el aire, la humedad y la temperatura fueron oxidando el material hasta dejarlo de color verde. Esta capa se llama "cardenillo". Ya sabes qué significa este fenómeno, gracias a la ciencia y particularmente a la química.

¿Qué significa?: otras construcciones famosas de color verde

