¿Qué significa?: la ciencia explica por qué hay personas con pelo lacio y personas con pelo rizado

Existen muchos tipos de pelo, con diversos colores, largos y formas. Hoy te cuento qué significa y cómo se produce la ondulación de tu cabello

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Continúa leyendo para descubrir qué significa la forma de tu pelo. 

Muchas cosas que nos rodean, objetos, partes del cuerpo, cosas de la naturaleza o elementos de las ciudades, funcionan de una forma particular que no conocemos o quizás nunca nos preguntamos qué significa. Un ejemplo de ello es el pelo o cabello de la cabeza.

El pelo está ahí, nos acompaña y conforma, pero pocas veces nos preguntamos por qué algunas personas tienen pelo con rulos o pelo lacio. Esto no ocurre porque sí, existe una explicación científica y física para ello. A continuación te cuento qué significa la forma de tu pelo y por qué puede variar con el paso de los años.

pelo rizado
Detrás de un pelo con ondas, rulos o lacio, existe una explicación científica.

El pelo es una hebra de proteína endurecida que recubre la piel de los mamíferos. El pelo está formado una raíz anclada al cuero cabelludo o folículo piloso y un tallo cilíndrico que sobresale.

El pelo o cabello cumple muchas funciones, más allá de lo estérico o visual. Estos filamentos se encargan de proteger al cuero cabelludo o cabeza de los golpes, quemaduras, roces y temperaturas, al igual que el resto de los cabellos dispersos por el cuerpo.

¿Qué significa y por qué hay personas con pelo lacio o rizado?

Un usuario de Instagram que suele responder preguntas y dudas sobre cómo funcionan las cosas o para qué sirven, posteo recientemente un video explicando por qué hay personas con rulos y personas con pelo lacio.

Phresponde explica que esto ocurre gracias a la proteína principal que compone al pelo: la queratina. El pelo está compuesto por dos enlaces que determinan su forma, un enlace de hidrógeno y un enlace de azufre. Los puentes de azufre son los principales que componen a la queratina.

Cuando los puentes de azufre interactúan con la queratina, se forman puentes de disulfuro. Si estos puentes están bien distribuidos homogéneamente a lo largo del pelo, la fuerza hace que el pelo sea recto o lacio.

Por el contrario, cuando los puentes de azufre del pelo están distribuidos de manera dispareja y están la mayoría concentrados en un lado, el pelo tiende a rizarse. Además, el influencer añade que cuando planchamos o rizamos el pelo artificialmente, la temperatura rompe puentes de hidrógeno y no los de azufre.

La ciencia puede explicar esto. Un estudio publicado en la revista Mathematical Physical & Engineering Sciences explica que existen muchos factores que determinan esta distribución de átomos, como la genética y la forma del folículo. Ya sabes qué significa la forma de tu pelo y por qué se produce.

¿Por qué a muchas personas les cambia la forma del pelo a lo largo de la vida?

tipos de pelos
La suba y baja en las hormonas pueden generar caída o cambios en el pelo.

Un ejemplo de esto es el embarazo. Muchas personas experimentan una modificación capilar tras dar a luz y pierden los rulos o, casi de la nada, les aparecen ondas en el pelo que antes era liso.

El cambio de pelo luego del embarazo suele producirse por los abruptos cambios hormonales, sobre todo por la baja de estrógenos. Esto puede alterar la forma del folículo piloso y la estructura general del pelo.

