Mundial Sub 17

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina en el Mundial Sub 17

La Selección argentina ya está clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17

Por Carolina Quiroga
La Selección argentina le ganó a Túnez y clasificó a la próxima instancia del Mundial Sub 17.

La Selección argentina selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 luego de vencer a Túnez por 1 a 0 con gol de Facundo Jainikoski, futbolista de Argentinos Juniors. Con el triunfo, los dirigidos por Diego Placente se aseguraron un lugar en la próxima instancia del certamen.

La Selección argentina venía de imponerse en el debut del Mundial Sub 17 a Bélgica por 3 a 2 con goles de Ramiro Tulián (de Belgrano), Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel (de River). Luego de vencer a Túnez, la Albiceleste quedó con seis puntos cerrará su participación ante Fiyi en el cierre de la primera fase del Grupo D.

Formato de Mundial Sub 17

El certamen se disputa con 48 selecciones divididas en doce zonas de cuatro equipos. Luego de la primera ronda todos contra todos en el grupo, se clasifican a la siguiente fase los primeros y segundos de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros.

A partir de allí, se jugarán dieciseisavos de final hasta llegar al partido definitorio que determinará al campeón del Mundial Sub 17. La Selección argentina conocerá su rival de dieciseisavos luego de este fin de semana cuando culmine la fase de grupos.

Selección argentina Sub 17
La Selección argentina clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17.

Los grupos del Mundial Sub 17

Grupo A: Qatar, Italia, Bolivia y Sudáfrica

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal

Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos

Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi

Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto

Grupo F: México, Corea del Sur, Suiza y Costa de Marfil

Grupo G: Alemania, Colombia, Corea del Norte y El Salvador

Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia

Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa

Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda

Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda

Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina en el Mundial Sub 17

La Selección argentina cerrará su participación en la fase de grupos el Mundial Sub 17 el próximo domingo 9 de noviembre cuando enfrente a Fiyi, a partir de las 9.30, en el predio de Aspire Zone. El encuentro podrá verse por DirectvSports y DGO.

