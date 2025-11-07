Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina en el Mundial Sub 17

La Selección argentina venía de imponerse en el debut del Mundial Sub 17 a Bélgica por 3 a 2 con goles de Ramiro Tulián (de Belgrano), Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel (de River). Luego de vencer a Túnez, la Albiceleste quedó con seis puntos cerrará su participación ante Fiyi en el cierre de la primera fase del Grupo D.

Formato de Mundial Sub 17

El certamen se disputa con 48 selecciones divididas en doce zonas de cuatro equipos. Luego de la primera ronda todos contra todos en el grupo, se clasifican a la siguiente fase los primeros y segundos de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros.