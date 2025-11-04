En caso que los juveniles se queden con los tres puntos conseguirán abrochar el pase a los dieciseisavos de final; es por eso que hoy regresaron a los entrenamientos mientras que el entrenador que salió subcampeón en el Mundial Sub 20.

Selección argentina Sub 17 - Formación El equipo titular de la Selección argentina que debutó y ganó.

Cuándo, contra quién y a qué hora vuelve a jugar la Selección argentina en el Mundial Sub 17 de Qatar

Luego de vencer a Bélgica con goles de Ramiro Tulián (de Belgrano), Facundo Jainikoski (de Argentinos Juniors) y Felipe Esquivel (de River), el combinado nacional regresó a los entrenamientos para prepararse de cara al partido contra Túnez que se disputará el jueves 6 de noviembre de 2025 a partir de las 10.30 (horario de Argentina).