Cuándo, contra quién y a qué hora vuelve a jugar la Selección argentina en el Mundial Sub 17 de Qatar

La Selección argentina ganó en el debut frente a Bélgica en un partido complicado; ahora se medirá contra Túnez, quienes vienen de vencer por 6 a 0

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina jugará su segundo partido en el Mundial Sub 17.

La Selección argentina dirigida por Diego Placente en el Mundial Sub 17 tuvo un debut auspicioso ya que logró vencer por 3 a 2 a Bélgica en un partido que logró ganar tras una ráfaga de goles. Por la segunda fecha tendrá que jugar contra Túnez, quienes vienen de golear por 6 a 0 a Fiyi.

En caso que los juveniles se queden con los tres puntos conseguirán abrochar el pase a los dieciseisavos de final; es por eso que hoy regresaron a los entrenamientos mientras que el entrenador que salió subcampeón en el Mundial Sub 20.

Selección argentina Sub 17 - Formación
El equipo titular de la Selección argentina que debutó y ganó.

Cuándo, contra quién y a qué hora vuelve a jugar la Selección argentina en el Mundial Sub 17 de Qatar

Luego de vencer a Bélgica con goles de Ramiro Tulián (de Belgrano), Facundo Jainikoski (de Argentinos Juniors) y Felipe Esquivel (de River), el combinado nacional regresó a los entrenamientos para prepararse de cara al partido contra Túnez que se disputará el jueves 6 de noviembre de 2025 a partir de las 10.30 (horario de Argentina).

El partido se realizará en la cancha 5 del complejo deportivo Aspire Zone de la ciudad de Rayán, Qatar (también es conocida como Aspire Academy Pitch 5 en Doha). Se podrá ver a través de la TV Pública y DSports (en DirecTV).

La Selección argentina nunca ha ganado la Copa del Mundo Sub 17 y la única vez que se enfrentó con Túnez en la categoría fue en la edición realizada en 2013 donde el combinado nacional ganó 3 a 1 con goles de Germán Ferreyra, Joaquín Ibáñez y Sebastián Driussi.

Selección argentina Sub 17

Así está la Selección argentina en la tabla de posiciones

Grupo A

  • Sudáfrica: 3 pts. (+2 Diferencia de gol).
  • Italia: 3 pts. (+1).
  • Qatar: 0 pts. (-1).
  • Bolivia: 0 puntos (-2).

Grupo B

  • Portugal: 3 pts. (+5).
  • Japón: 3 pts. (2).
  • Marruecos: 0 pts. (-2).
  • Nueva Caledonia: 0 pts. (-5).

Grupo C

  • Costa Rica: 1 pts. (0)
  • Croacia: 1 pts. (0).
  • Senegal: 1 pts. (0).
  • Emiratos Árabes: 1 pts. (0).

Grupo D

  • Túnez: 3 pts. (+6).
  • Argentina: 3 pts. (+1).
  • Bélgica: 0 pts. (-1).
  • Fiyi: 0 pts. (-6).

Grupo E

  • Egipto: 3 pts. (+3).
  • Venezuela: 3 pts. (+3).
  • Inglaterra: 0 pts. (-3).
  • Haití: 0 pts. (-3).

Grupo F

  • Suiza: 3 pts. (+3).
  • Corea del Sur: 3 pts. (+1).
  • México: 0 pts. (-1).
  • Costa de Marfil: 0 pts. (-3).

Grupo G

  • Corea del Norte: 3 pts. (+5).
  • Alemania: 1 pts. (0).
  • Colombia: 1 pts. (0).
  • El Salvador: 0 pts. (-5).

Grupo H

  • Brasil: 3 pts. (+7).
  • Zambia: 3 pts. (+2).
  • Indonesia: 0 pts. (-2).
  • Honduras: 0 pts. (-7).

Grupo I

  • Burkina Faso: 0 pts. (0).
  • República Checa: 0 pts. (0).
  • Tayikistán: 0 pts. (0).
  • Estados Unidos: 0 pts. (0).

Grupo J

  • Irlanda: 0 pts. (0)
  • Panamá: 0 pts. (0).
  • Paraguay: 0 pts. (0).
  • Uzbekistán: 0 pts. (0).

Grupo K

  • Canadá: 0 pts. (0).
  • Chile: 0 pts. (0).
  • Francia: 0 pts. (0).
  • Uganda: 0 pts. (0).

Grupo L

  • Austria: 0 pts. (0).
  • Mali: 0 pts. (0).
  • Nueva Zelanda: 0 pts. (0).
  • Arabai Saudita: 0 pts. (0).

