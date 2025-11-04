Un padre y su hija adolescente permanecen en terapia intensiva por botulismo

botella de salsa

“Han respondido al tratamiento de la antitoxina botulínica y se están recuperando; pero como el germen produce lesiones musculares, su recuperación será larga y lenta”, contó López, desde Tunuyán.

Botulismo producto de la contaminación de una conserva

El botulismo es una afección grave causada por una toxina que ataca los nervios del organismo, cuyos síntomas pueden poner en riesgo la vida. Un tipo de bacteria llamada clostridium botulinum produce la toxina.

En este caso, el botulismo ocurrió como resultado de la contaminación una conserva de tomate con pimiento, confirmaron desde el hospital Scaravelli.

“La niña se recupera más rápidamente”, confió López. Su padre, en cambio, por la presencia de otras enfermedades de base, pasó días complejos en terapia intensiva pero los médicos lograron estabilizarlo.

frascos de salsa de tomate en conserva

Los pacientes permanecerán internados. “En terapia están siendo sometidos a rehabilitación muscular”, confirmó el director del hospital.

Síntomas de botulismo

Los síntomas del botulismo por transmisión alimentaria incluyen:

Dificultad para tragar o para hablar

Sequedad en la boca

Debilidad facial en ambos lados del rostro

Visión borrosa o visión doble

Caída de los párpados

Dificultad para respirar

Náuseas, vómitos y calambres abdominales

Parálisis

El botulismo no se puede transmitir de persona a persona.