Inicio Sociedad Botulismo
Graves pero estables

Un padre y su hija adolescente permanecen en terapia intensiva por botulismo

El hombre de 51 años y la joven de 15 están internados, con pronóstico reservado, en el hospital Scaravelli. Ingirieron una conserva de tomate con pimientos

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
Padre e hija quedaron internados en terapia intensiva en el hospital Scaravelli, de Tunuyán, con botulismo.

Padre e hija quedaron internados en terapia intensiva en el hospital Scaravelli, de Tunuyán, con botulismo.

Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Un hombre de 51 años y su hija de 15 permanecen internados en terapia intensiva en el hospital Scaravelli, de Tunuyán. El doctor Luis López, director del centro asistencial del Valle de Uco, confirmó que fueron diagnosticados con botulismo.

La adolescente ingresó al hospital el 29 de octubre, con síntomas de debilidad física, visión borrosa y náuseas. Los análisis de laboratorio aseguraron el diagnóstico de los médicos que la atendieron en un primer momento.

Su padre, ya con insuficiencia respiratoria, fue internado al día siguiente. Actualmente, se encuentran intubados, en estado grave pero estable.

botella de salsa

“Han respondido al tratamiento de la antitoxina botulínica y se están recuperando; pero como el germen produce lesiones musculares, su recuperación será larga y lenta”, contó López, desde Tunuyán.

Botulismo producto de la contaminación de una conserva

El botulismo es una afección grave causada por una toxina que ataca los nervios del organismo, cuyos síntomas pueden poner en riesgo la vida. Un tipo de bacteria llamada clostridium botulinum produce la toxina.

En este caso, el botulismo ocurrió como resultado de la contaminación una conserva de tomate con pimiento, confirmaron desde el hospital Scaravelli.

“La niña se recupera más rápidamente”, confió López. Su padre, en cambio, por la presencia de otras enfermedades de base, pasó días complejos en terapia intensiva pero los médicos lograron estabilizarlo.

frascos de salsa de tomate en conserva

Los pacientes permanecerán internados. “En terapia están siendo sometidos a rehabilitación muscular”, confirmó el director del hospital.

Síntomas de botulismo

Los síntomas del botulismo por transmisión alimentaria incluyen:

  • Dificultad para tragar o para hablar
  • Sequedad en la boca
  • Debilidad facial en ambos lados del rostro
  • Visión borrosa o visión doble
  • Caída de los párpados
  • Dificultad para respirar
  • Náuseas, vómitos y calambres abdominales
  • Parálisis

El botulismo no se puede transmitir de persona a persona.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar