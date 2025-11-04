Un padre y su hija adolescente permanecen en terapia intensiva por botulismo

Un hombre de 51 años y su hija de 15 permanecen internados en terapia intensiva en el hospital Scaravelli, de Tunuyán. El doctor Luis López, director del centro asistencial del Valle de Uco, confirmó que fueron diagnosticados con botulismo.
La adolescente ingresó al hospital el 29 de octubre, con síntomas de debilidad física, visión borrosa y náuseas. Los análisis de laboratorio aseguraron el diagnóstico de los médicos que la atendieron en un primer momento.
Su padre, ya con insuficiencia respiratoria, fue internado al día siguiente. Actualmente, se encuentran intubados, en estado grave pero estable.
“Han respondido al tratamiento de la antitoxina botulínica y se están recuperando; pero como el germen produce lesiones musculares, su recuperación será larga y lenta”, contó López, desde Tunuyán.
Botulismo producto de la contaminación de una conserva
El botulismo es una afección grave causada por una toxina que ataca los nervios del organismo, cuyos síntomas pueden poner en riesgo la vida. Un tipo de bacteria llamada clostridium botulinum produce la toxina.
En este caso, el botulismo ocurrió como resultado de la contaminación una conserva de tomate con pimiento, confirmaron desde el hospital Scaravelli.
“La niña se recupera más rápidamente”, confió López. Su padre, en cambio, por la presencia de otras enfermedades de base, pasó días complejos en terapia intensiva pero los médicos lograron estabilizarlo.
Los pacientes permanecerán internados. “En terapia están siendo sometidos a rehabilitación muscular”, confirmó el director del hospital.
Síntomas de botulismo
Los síntomas del botulismo por transmisión alimentaria incluyen:
- Dificultad para tragar o para hablar
- Sequedad en la boca
- Debilidad facial en ambos lados del rostro
- Visión borrosa o visión doble
- Caída de los párpados
- Dificultad para respirar
- Náuseas, vómitos y calambres abdominales
- Parálisis
El botulismo no se puede transmitir de persona a persona.