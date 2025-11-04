Galería de fotos: el aeropuerto, vestido de azul, despidió a la Lepra antes de la final de la Copa Argentina

El aeropuerto Francisco Gabrielli, vestido para la ocasión, despidió al plantel de Independiente Rivadavia que viajó rumbo a Córdoba para jugar la final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.
Sonrientes, y recibiendo el cariño de los hinchas, los futbolistas y el cuerpo técnico de la Lepra partieron con destino a la Docta, donde el club del Parque consiguió sus dos máximos logros: el ascenso del 2023 y la victoria ante River en semifinales.
También junto al plantel viajaron los hinchas que adquirieron el paquete lanzado este lunes por el club que incluía pasaje de ida y vuelta más la entrada a la platea.
Desde temprano circularon las imágenes en las redes sociales con la iniciativa de la dirigencia azul de "vestir" la aeroestación con carteles referidos a lo que ya es una campaña histórica para el fútbol de Mendoza.
"Independiente Rivadavia de Mendoza", "No están solos, somos una provincia con ustedes", "Todos juntos por la gloria" y "No importa de donde venga. Acá la pasión es azul", fueron algunas de las frases que acompañaron imágenes icónicas jugadores, hinchas y del DT Alfredo Berti.