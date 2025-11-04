Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
SUPERCLÁSICO

Buenas noticias en Boca: Claudio Úbeda podrá contar con una figura clave para el Superclásico

De cara al Superclásico del domingo, el entrenador de Boca Juniors contará con el retorno de una figura desequilibrante y fundamental en esta etapa del Xeneize

Boca ya va delineando el once que enfrentará a River en el Superclásico del domingo.

El DT de Boca Juniors Claudio Úbeda podrá contar en la formación inicial que enfrentará el domingo a River Plate con un jugador clave y que se transformó desde su retorno al club en emblema de una levantada del Xeneize en el segundo semestre del año.

El volante de Boca y la Selección argentina, Leandro Paredes, quedó habilitado para jugar el Superclásico al cumplir su fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Otro "internacional", el español Ander Herrera entraría en lugar del chileno Carlos Palacios de cara al Superclásico de este domingo -a las 16.30- ante River.

Leandro Paredes cumplió su fecha de suspensión y estará en la línea media de Boca frente a River.

Paredes podrá jugar contra River en La Bombonera tras cumplir una fecha de suspensión y reemplazará a Tomás Belmonte, que jugó el domingo en La Plata en el triunfo sobre Estudiantes por 2 a 1.

Cláudio Úbeda ya perfila el posible once de Boca para el Superclásico

El plantel de Boca tiene planificado un programa de entrenamiento con trabajo de este martes por la tarde en el complejo de Ezeiza, y el miércoles lo hará en doble turno. El jueves efectuará la práctica formal de fútbol, a puertas cerradas, y el viernes, tras el entrenamiento matutino, quedará concentrado con vistas al duelo frente al Millonario, por la 15ª fecha del Clausura.

Otro que podría estar para el Superclásico es el español Ander Herrera, que reemplazó al chileno Palacios, de flojísimo rendimiento y casi es un hecho que ingrese como titular ante River, formando el mediocampo del local ajunto a Leandro Paredes y Milton Delgado.

Por otra parte, no conformó el ingreso del peruano Luis Advíncula por Juan Barinaga, quién salió extenuado, por lo que finalmente el rosarino ex Belgrano de Córdoba continuaría como titular.

De esta manera, la probable formación de Boca para enfrentar a River sería la siguiente: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Ezequiel Zeballos, Milton Giménez y Miguel Merentiel.

La doble importancia del Superclásico para Boca y River

Tras un año de casi nulo rendimiento internacional y magro en el ámbito local, el Superclásico será vital para los rivales, ya que tanto Boca como River pelean por quedar entre los primeros tres de la tabla anual y así clasificar a la Copa Libertadores 2026. El Xeneize está muy bien posicionado y con un triunfo se aseguraría la presencia en el máximo torneo continental, mientras que el Millonario atraviesa una muy mala racha y peligra seriamente su participación en la competición que disputa de manera ininterrumpida desde el 2015.

