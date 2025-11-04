El encuentro que se disputará el próximo domingo en La Bombonera a partir de las 16 les permitirá sumar para conseguir dos objetivos: por un lado la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y, por el otro, la tabla anual donde los equipos están en una pelea mano a mano.

Son tres los equipos que se clasifican a la Copa Libertadores por el sistema de tabla anual; Rosario Central ya está adentro con 65 puntos, Boca está segunda con 56 y River tercero con 52, todo esto a falta de dos partidos para el final de la zona clasificatoria (los partidos de playoffs no suman puntos en esta tabla).

Tabla anual El Superclásico podría definir quién va a la Copa Libertadores.

Cómo conseguir entradas para el Superclásico entre Boca y River

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme dio a conocer todos los detalles sobre la venta de entradas para el domingo en un comunicado realizado en las redes sociales del Xeneize; allí detallaron cómo los socios de Boca pueden reservar su lugar en La Bombonera.

Es así que la primera tanda de entradas estará a disponibilidad de los socios activos que cuenten con al menos de un 70% de asistencia en los últimos 12 meses en la cancha de Boca. De esta manera a partir de las 12 del jueves 6 de noviembre podrán ingresar a Boca Socios y confirmar su presencia en el trascendental partido contra River.

Desde la dirigencia avisaron que el límite para realizar ese trámite será de 24 horas, es decir, el viernes a las 12 se dará por concluida la convocatoria. Luego se dará lugar a los socios activos que no alcanzan el 70% de asistencia para que puedan reservar sus entradas a partir de las 13 del mismo viernes.

Entradas Boca Así se pueden adquirir las entradas para el Superclásico.

Para finalizar, ya están habilitadas las entradas a las que se puede acceder con el abono solidario y estarán disponibles hasta el mismo día del partido a las 12.30, horario en el cual La Bombonera abrirá sus puertas.