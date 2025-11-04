Con el empate el Xeneize celebrará volver a la Libertadores y es por eso que esperan que el domingo La Bombonera sea una fiesta y esté repleta; para ello informaron cómo tienen que hacer los fanáticos para conseguir sus entradas.
El Superclásico representa mucho más que tres puntos
Mientras que Claudio Úbeda le encontró la vuelta al equipo tras ser parte del proceso que dejó a Boca inmersa en la parte oscura de la historia al alcanzar 12 partidos sin victorias al punto que ahora es uno de los punteros junto a Unión con 23 puntos; el River dirigido por Marcelo Gallardo no encuentra el rumbo y, quizás, los de la Ribera pueden llegar a sentenciar su final al mando de la Banda.
El encuentro que se disputará el próximo domingo en La Bombonera a partir de las 16 les permitirá sumar para conseguir dos objetivos: por un lado la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y, por el otro, la tabla anual donde los equipos están en una pelea mano a mano.
Son tres los equipos que se clasifican a la Copa Libertadores por el sistema de tabla anual; Rosario Central ya está adentro con 65 puntos, Boca está segunda con 56 y River tercero con 52, todo esto a falta de dos partidos para el final de la zona clasificatoria (los partidos de playoffs no suman puntos en esta tabla).
Cómo conseguir entradas para el Superclásico entre Boca y River
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme dio a conocer todos los detalles sobre la venta de entradas para el domingo en un comunicado realizado en las redes sociales del Xeneize; allí detallaron cómo los socios de Boca pueden reservar su lugar en La Bombonera.
Es así que la primera tanda de entradas estará a disponibilidad de los socios activos que cuenten con al menos de un 70% de asistencia en los últimos 12 meses en la cancha de Boca. De esta manera a partir de las 12 del jueves 6 de noviembre podrán ingresar a Boca Socios y confirmar su presencia en el trascendental partido contra River.
Desde la dirigencia avisaron que el límite para realizar ese trámite será de 24 horas, es decir, el viernes a las 12 se dará por concluida la convocatoria. Luego se dará lugar a los socios activos que no alcanzan el 70% de asistencia para que puedan reservar sus entradas a partir de las 13 del mismo viernes.
Para finalizar, ya están habilitadas las entradas a las que se puede acceder con el abono solidario y estarán disponibles hasta el mismo día del partido a las 12.30, horario en el cual La Bombonera abrirá sus puertas.