Cómo quedó Boca en el Torneo Clausura y en la tabla anual que clasifica a la Copa Libertadores

La historia ahora es otra: está puntero del Grupo A con 23 puntos y comparte posición con Unión. Con seis puntos en juego todo indicaría que lograrán clasificar a los playoff con el aliciente que tendrá sus dos próximos partidos como local: River y Tigre.

El Grupo A está muy apretado ya que los punteros solo tienen 5 puntos más que los últimos clasificados: Argentinos y Belgrano, ambos con 18 puntos.

Cómo quedó Boca en la tabla anual

Más allá de querer campeonar en el Torneo Clausura el otro objetivo que tiene Boca en el segundo semestre del año es lograr la clasificación a la Copa Libertadores luego de quedar eliminados frente a Alianza Lima en la pre Libertadores.

Y todo está encaminado para que el Xeneize vuelva a jugarla ya que está en el segundo puesto de la tabla anual y todo indica que en las dos últimas fechas tendrá un duelo mano a mano con River para ver quién se queda con ese segundo boleto.

Tabla anual Boca quedó segundo en la tabla anual.

Primero está ubicado Rosario Central con 65 puntos y ya no puede ser alcanzado por sus rivales; segundo está Boca con 56 puntos y River tiene 52, por lo tanto el Millo tendrá que vencer al Xeneize en la fecha 15 y esperar que frente a Tigre vuelva a perder puntos.