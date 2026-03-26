Carro Quemado: la localidad argentina que carga con un insólito nombre inspirado en una curiosa teoría

localidad carro quemado (1) Cartel de bienvenida al pueblo de Carro Quemado, situado en la provincia de La Pampa, Argentina.

Carro Quemado: más que un nombre, una localidad misteriosa con miles de teorías

Se trata de una de las joyas escondidas de la provincia de La Pampa. Un lugar ideal para tomar aire fresco y descansar, donde a pocos kilómetros de Santa Rosa, el pueblo Carro Quemado espera a sus visitantes con una vieja rueda de madera posado en su entrada.

Se cree que esta famosa rueda ubicada allí hace mas de 100 años es la que le da el nombre al lugar, aunque a falta de pruebas contundentes se tejieron miles de teorías y posibildades respecto al nombre de esta localidad.

Embed - ¿PORQUE SE LLAMA CARRO QUEMADO? PUEBLO DE LA PAMPA ARGENTINA

En cuanto a sus curiosidades podemos decir que Carro Quemado está a 125 kilómetros de la capital de La Pampa y a 740km de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque cuenta con una escuela, no genera energía eléctrica y proviene de de Victorica, el primer pueblo fue fundado en medio de la “Campaña al Desierto”, encabezada por Julio Argentino Roca.

Sin embargo, lo curioso de este lugar trasciende sus fronteras y llama la atención por su nombre sobre todo. Pues entre las teorías se dice que un vendedor ambulante turco sufrió un ataque por parte de los ranqueles, aborigenes que vivían dentro del departamento Loventué que le saquearon la carreta al hombre, para luego prenderla fuego.

Se cree que la unica parte que sobrevivió fue la rueda que posa en la entra de Carro Quemado dandole el nombre distintivo que hoy lleva.