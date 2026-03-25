San Lorenzo salvó un punto ante Riestra en el debut de Gustavo Álvarez como DT

De todas maneras acumula 5 partidos seguidos sin poder ganar en el Torneo Apertura (una derrota y 4 empates) y el nuevo DT podrá aprovechar el receso por la Fecha FIFA y preparar el equipo para lo que viene que será el partido con Estudiantes y luego el inicio de la Copa Sudamericana ante Deportivo Recoleta, en Paraguay.

Riestra quedó en el puesto 14 de la Zona A con 7 puntos y sus próximos desafíos después del parate serán la visita a Unión por la fecha 13 y el debut en la Copa Sudamericana ante Palestino.

Embed - CUELLO SALVÓ AL CICLÓN Y RESCATÓ UN PUNTO ANTE EL MALEVO | Riestra 1-1 San Lorenzo | RESUMEN

Cómo fue el debut de Gustavo Álvarez en San Lorenzo

Para su debut en San Lorenzo, con solo dos días de trabajo, Gustavo Álvarez eligió como titulares a José Devecchi (Gill está en la selección de Paraguay); Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Nacho Perruzzi, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Luciano Vietto y Cuello.

san lorenzo 1

Luego el ex entrenador de la U de Chile hizo ingresar a De Ritis, Cardillo, Auzmendi, Reali y Ábrego por Rodríguez Pagano, Perruzzi, Rodríguez, Vietto y Gulli.

El empate le permite al DT sumar un punto y ganar algo de tranquilidad para encarar este nuevo ciclo.