San Lorenzo salvó un punto ante Riestra en el debut de Gustavo Álvarez como DT

El debut de Gustavo Álvarez como DT de San Lorenzo fue con un empate ante Deportivo Riestra y por ahora el Ciclón sigue fuera de la zona de clasificación a los playoffs del Torneo Apertura 2026.
El debut de Gustavo Álvarez como DT de San Lorenzo fue con un empate ante Deportivo Riestra por el Torneo Apertura.
El debut de Gustavo Álvarez como DT de San Lorenzo fue con un empate ante Deportivo Riestra y por ahora el Ciclón sigue fuera de la zona de clasificación a los playoffs del Torneo Apertura 2026.
El uruguayo Antony Alonso a los 31' marcó el 1 a 0 y Alexis Cuello, a los 33' del complemento, privó al dueño de casa de obtener su primera victoria en lo que va de la temporada.
San Lorenzo, con el mendocino Ignacio Perruzzi como titular y su comprovinciano Gonzalo Ábrego ingresando en los minutos finales, salvó un punto y quedó en el puesto 9 con 14 puntos, los mismos que Independiente (8) y Platense (10).
De todas maneras acumula 5 partidos seguidos sin poder ganar en el Torneo Apertura (una derrota y 4 empates) y el nuevo DT podrá aprovechar el receso por la Fecha FIFA y preparar el equipo para lo que viene que será el partido con Estudiantes y luego el inicio de la Copa Sudamericana ante Deportivo Recoleta, en Paraguay.
Riestra quedó en el puesto 14 de la Zona A con 7 puntos y sus próximos desafíos después del parate serán la visita a Unión por la fecha 13 y el debut en la Copa Sudamericana ante Palestino.
Para su debut en San Lorenzo, con solo dos días de trabajo, Gustavo Álvarez eligió como titulares a José Devecchi (Gill está en la selección de Paraguay); Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Nacho Perruzzi, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Luciano Vietto y Cuello.
Luego el ex entrenador de la U de Chile hizo ingresar a De Ritis, Cardillo, Auzmendi, Reali y Ábrego por Rodríguez Pagano, Perruzzi, Rodríguez, Vietto y Gulli.
El empate le permite al DT sumar un punto y ganar algo de tranquilidad para encarar este nuevo ciclo.