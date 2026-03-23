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San Lorenzo inició una nueva etapa con Gustavo Álvarez: cuándo debuta el nuevo DT del Ciclón

Gustavo Álvarez firmó su contrato e inició su ciclo como DT de San Lorenzo cargo en el que debutará ante Deportivo Riestra por el Torneo Apertura.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El DT asumió y firmó su contrato.

El DT asumió y firmó su contrato.

Gustavo Álvarez firmó su contrato e inició su ciclo como nuevo entrenador de San Lorenzo cargo en el que debutará este miércoles 25 desde las 19 ante Deportivo Riestra por la fecha 12 del Torneo Apertura.

"¡Bienvenido al club más lindo de todos, Gustavo!", manifestaron las redes sociales del club para recibir al DT que tendrá su primera experiencia en uno de los grandes del fútbol argentino.

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Álvarez firmó por un año con San Lorenzo junto a Constantino y Barrientos.

Más tarde el club informó que Gustavo Álvarez firmó su contrato por un año junto a Sergio Costantino (presidente) y Pablo Barrientos (presidente de fútbol) y reveló que el DT estará acompañado por Marcelo Figueroa (preparador físico), Nilo Carretero y César Córdoba (ayudantes de campo).

"¡Éxitos, profe! ¡Vamos con todo!", indicó San Lorenzo en sus redes para darle la bienvenida a quien ya había dirigido el entrenamiento matutino en vistas del debut en el Apertura y de la Copa Sudamericana que iniciará en la primera semana de abril.

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Quién es Gustavo Álvarez, nuevo DT de San Lorenzo de Almagro

Gustavo Álvarez tiene 53 años y llega a San Lorenzo con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano en la que fue campeón de Chile con Huachipato en 2023 y ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025 con la Universidad de Chile, donde además llegó a las semifinales de la última Copa Sudamericana.

Trayectoria como jugador

  • Arsenal 1992-1993
  • Temperley 1993-1996
  • Barracas Central 1996-1997
  • Centro Español 1997-1998

Trayectoria como DT

  • Temperley 2016-18
  • Aldosivi 2018-20
  • Patronato 2019-20
  • Sport Boys (Perú) 2021
  • Atlético Grau (Perú) 2022
  • Huachipato (Chile) 2023
  • Universidad de Chile 2024 - 2025
  • San Lorenzo 2028

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