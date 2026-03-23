San Lorenzo inició una nueva etapa con Gustavo Álvarez: cuándo debuta el nuevo DT del Ciclón

"¡Bienvenido al club más lindo de todos, Gustavo!", manifestaron las redes sociales del club para recibir al DT que tendrá su primera experiencia en uno de los grandes del fútbol argentino.

alvarez san lorenzo Álvarez firmó por un año con San Lorenzo junto a Constantino y Barrientos.

Más tarde el club informó que Gustavo Álvarez firmó su contrato por un año junto a Sergio Costantino (presidente) y Pablo Barrientos (presidente de fútbol) y reveló que el DT estará acompañado por Marcelo Figueroa (preparador físico), Nilo Carretero y César Córdoba (ayudantes de campo).