Ni Guede, ni Palermo: San Lorenzo ya tiene nuevo director técnico y debutará ante Riestra

Tras un breve ciclo, Álvarez llegó a Atlético Grau de Perú donde culminó en el tercer puesto del Clausura 2022. Sus años siguientes llegaron con éxitos: consiguió el último de tres campeonatos de Primera de Huachipato de Chile, en 2023, y sumó un subcampeonato en el fútbol trasandino con la U, además de alcanzar la semifinal de la Copa Sudamericana 2025.

En medio de las negociaciones tras la salida de Damián Ayude, Alan Capobianco asumió como técnico interino para el partido por la Copa Argentina y San Lorenzo goleó 5 a 0 a Deportivo Rincón,

Gustavo Álvarez firma su contrato como DT de San Lorenzo

Gustavo Álvarez, quien estaba en Buenos Aires tras su salida de la U de Chile, firmará su contrato este lunes y asumirá de inmediato al frente del plantel azulgrana.

El DT de 53 años firmará un contrato hasta diciembre y debutará este miércoles a las 19 frente a Riestra por la fecha 12 ya que le pidió a los dirigentes estar en ese partido pese a tener poco tiempo de trabajo.