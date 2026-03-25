Atento, River: la sanción de Conmebol que sacude los planes de Coudet para el debut en la Copa Sudamericana

En este contexto Maxi Salas no solamente se perderá el debut ante Blooming (el 8 de abril en Bolivia), sino que también será baja para el primer partido en el Monumental contra Carabobo.

Esta baja se suma a la ya conocida ausencia de Marcos Acuña, quien debe cumplir una fecha tras ver la roja por doble amonestación en aquella fatídica noche ante el Palmeiras.

El grupo de River en la Copa Sudamericana

Tras el cambio de día en el debut (se adelantó del jueves 9 al miércoles 8), así quedó el calendario de River en la Copa Sudamericana:

Fecha 1 - Miércoles 8/4 - 21.30 - vs. Blooming (V)

Fecha 2 - Miércoles 15/4 - 21.30 - vs. Carabobo (L)

Fecha 3 - Jueves 30/4 - 21.30 - vs. Bragantino (V)

Fecha 4 - Jueves 7/5 - 22.30 - vs. Carabobo (V)

Fecha 5 - Miércoles 20/5 - 21.30 - vs. Bragantino (L)

Fecha 6 - Miércoles 27/5 - 21.30 - vs. Blooming (L)

Maxi Salas cortó su sequía goleadora

La sanción a Maxi Salas llega justo en el momento en el cual el delantero logró cortar su sequía goleadora. El pasado domingo, en Río Cuarto, el ex Racing volvió a convertir con la camiseta de River.

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La palabra de Maxi Salas luego de cortar su sequía goleadora#LPFxTNTSports



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Con su tanto ante Estudiantes, que sirvió para sentenciar la victoria del Millonario, el futbolista le puso fin a un récord de 19 partidos consecutivos sin poder aportar su cuota goleadora.

En total, en su estadía en River, Salas acumula 27 encuentros. En este lapso ha cosechado cinco goles, dos asistencias, cuatro amarillas y una roja. En cancha suma 1604 minutos.

“La verdad que contento por el triunfo y volver a convertir otra vez. Venía cargando una mochila muy pesada, hace bastantes partidos que no me tocaba convertir, y se hace muy lejos cuando el equipo no funciona, no anda, entonces cuesta más porque es un juego de equipo. A veces no es meter gol, sino que laburar para el equipo y ganar”, manifestó tras la victoria en Río Cuarto.