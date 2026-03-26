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Copa Argentina 2026: Atlético Tucumán y Banfield avanzaron a los 16avos de final

Atlético Tucumán y Banfield se sumaron a la lista de equipos clasificados a la segunda ronda de la Copa Argentina.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Atlético Tucumán ganó con lo justo.

Atlético Tucumán ganó con lo justo.

Atlético Tucumán le ganó por 2 a 1 a Sportivo Barracas en un partido que se definió sobre el final y que disputaron en el estadio Ciudad de Caseros por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

Para el Decano tucumano convirtieron el delantero Leandro “Loco” Díaz, a los 20' del primer tiempo, y Clever Ferreira, en 42' del segundo, mientras que el volante Sebastián Gómez había igualado parcialmente a los 40' del complemento.

Con el triunfo, el equipo que dirige Julio César Falcioni accedió a la segunda ronda del certamen nacional, instancia en la que se medirá con Talleres por un lugar en los octavos de final.

Embed - Atlético Tucumán 2 - 1 Sportivo Barracas | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

Banfield superó sin problemas a Real Pilar

Banfield goleó a Real Pilar por 3 a 0 en un partido en el que fue altamente efectivo y que disputaron en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

Embed - Banfield 3 - 0 Real Pilar | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

El Taladro ganó con un doblete de Tiziano Perrotta, que alcanzó los 5 goles en su décimo partido en Primera, a los 28' y 36' del primer tiempo, mientras que el tanto de Federico Anselmo, a los 37' del complemento, sentenció la goleada.

Con el triunfo, el equipo que dirige Pedro Troglio se medirá al vencedor entre Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán.

Los 32avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

  • Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1
  • Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1
  • Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0
  • Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)
  • Talleres 1 - Argentino de Merlo 0
  • Platense 1 - Argentino (Monte Maíz) 0
  • Dep. Riestra 1 - Deportivo Maipú 0
  • Barracas Ctral. 2 (4) - Temperley 2 (3)
  • Rosario Central 2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0
  • Ctral. Córdoba (S.E.) 2 (4) - Gimnasia (Jujuy) 2 (5)
  • Aldosivi 3 - San Miguel 0
  • Tigre 2 - Claypole 0
  • River 1 - Cdad. de Bolívar 0
  • Boca 2 - Gimnasia de Chivilcoy 0
  • San Martín (S. Juan) 2 - Dep. Madryn 0
  • Godoy Cruz 0 - Deportivo Morón 1
  • San Lorenzo 5 - Deportivo Rincón 0
  • Atlético Tucumán 2 Sportivo Barracas 1
  • Banfield 3 - Real Pilar 0

Viernes 27 de marzo

  • Independiente - Atenas (Río IV), a las 17 en Florencio Varela
  • Belgrano (Cba.) - At. de Rafaela, a las 22.15 en Villa Mercedes

Sábado 28 de marzo

  • Racing Club - San Martín (Formosa), a las 21.15 en Banfield

Domingo 29 de marzo

  • Huracán - Olimpo (B. Blanca), a las 19 en Caseros
  • Newell´s O. Boys - Acassuso, a las 21.15 en Rafaela

Lunes 30 de marzo

  • Unión - Agropecuario Arg., a las 21.15 en Rosario

Miércoles 01 de abril

  • Def. y Justicia - Chaco For Ever, a las 19 en estadio a confirmar
  • Instituto A.C. Cba. - Atlanta, a las 21.15 en Rafaela

Martes 07 de abril

  • Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril

  • Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • G. y Esgrima L.P. - Camioneros, en horario y estadio a confirmar (TV)

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