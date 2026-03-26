Copa Argentina 2026: Atlético Tucumán y Banfield avanzaron a los 16avos de final

Con el triunfo, el equipo que dirige Julio César Falcioni accedió a la segunda ronda del certamen nacional, instancia en la que se medirá con Talleres por un lugar en los octavos de final.

Embed - Atlético Tucumán 2 - 1 Sportivo Barracas | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

Banfield superó sin problemas a Real Pilar

Banfield goleó a Real Pilar por 3 a 0 en un partido en el que fue altamente efectivo y que disputaron en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

Embed - Banfield 3 - 0 Real Pilar | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

El Taladro ganó con un doblete de Tiziano Perrotta, que alcanzó los 5 goles en su décimo partido en Primera, a los 28' y 36' del primer tiempo, mientras que el tanto de Federico Anselmo, a los 37' del complemento, sentenció la goleada.

Con el triunfo, el equipo que dirige Pedro Troglio se medirá al vencedor entre Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán.

Los 32avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1

2 - Estudiantes de Buenos Aires 1 Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1

3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1 Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0

3 - Ituzaingó 0 Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)

1 (6) Talleres 1 - Argentino de Merlo 0

1 - Argentino de Merlo 0 Platense 1 - Argentino (Monte Maíz) 0

1 - Argentino (Monte Maíz) 0 Dep. Riestra 1 - Deportivo Maipú 0

1 - Deportivo Maipú 0 Barracas Ctral. 2 (4) - Temperley 2 (3)

2 (4) - Temperley 2 (3) Rosario Central 2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0

2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0 Ctral. Córdoba (S.E.) 2 (4) - Gimnasia (Jujuy) 2 (5)

2 (5) Aldosivi 3 - San Miguel 0

3 - San Miguel 0 Tigre 2 - Claypole 0

2 - Claypole 0 River 1 - Cdad. de Bolívar 0

1 - Cdad. de Bolívar 0 Boca 2 - Gimnasia de Chivilcoy 0

2 - Gimnasia de Chivilcoy 0 San Martín (S. Juan) 2 - Dep. Madryn 0

2 - Dep. Madryn 0 Godoy Cruz 0 - Deportivo Morón 1

1 San Lorenzo 5 - Deportivo Rincón 0

5 - Deportivo Rincón 0 Atlético Tucumán 2 Sportivo Barracas 1

2 Sportivo Barracas 1 Banfield 3 - Real Pilar 0

Viernes 27 de marzo

Independiente - Atenas (Río IV), a las 17 en Florencio Varela

Belgrano (Cba.) - At. de Rafaela, a las 22.15 en Villa Mercedes

Sábado 28 de marzo

Racing Club - San Martín (Formosa), a las 21.15 en Banfield

Domingo 29 de marzo

Huracán - Olimpo (B. Blanca), a las 19 en Caseros

Newell´s O. Boys - Acassuso, a las 21.15 en Rafaela

Lunes 30 de marzo

Unión - Agropecuario Arg., a las 21.15 en Rosario

Miércoles 01 de abril

Def. y Justicia - Chaco For Ever, a las 19 en estadio a confirmar

Instituto A.C. Cba. - Atlanta, a las 21.15 en Rafaela

Martes 07 de abril

Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)

Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)

Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril