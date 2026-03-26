Copa Argentina 2026: Atlético Tucumán y Banfield avanzaron a los 16avos de final

Atlético Tucumán le ganó por 2 a 1 a Sportivo Barracas en un partido que se definió sobre el final y que disputaron en el estadio Ciudad de Caseros por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.
Atlético Tucumán y Banfield se sumaron a la lista de equipos clasificados a la segunda ronda de la Copa Argentina.
Atlético Tucumán le ganó por 2 a 1 a Sportivo Barracas en un partido que se definió sobre el final y que disputaron en el estadio Ciudad de Caseros por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.
Para el Decano tucumano convirtieron el delantero Leandro “Loco” Díaz, a los 20' del primer tiempo, y Clever Ferreira, en 42' del segundo, mientras que el volante Sebastián Gómez había igualado parcialmente a los 40' del complemento.
Con el triunfo, el equipo que dirige Julio César Falcioni accedió a la segunda ronda del certamen nacional, instancia en la que se medirá con Talleres por un lugar en los octavos de final.
Banfield goleó a Real Pilar por 3 a 0 en un partido en el que fue altamente efectivo y que disputaron en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.
El Taladro ganó con un doblete de Tiziano Perrotta, que alcanzó los 5 goles en su décimo partido en Primera, a los 28' y 36' del primer tiempo, mientras que el tanto de Federico Anselmo, a los 37' del complemento, sentenció la goleada.
Con el triunfo, el equipo que dirige Pedro Troglio se medirá al vencedor entre Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán.
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