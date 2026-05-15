Este sábado River Plate y Rosario Central reeditarán un duelo de vieja data y de clubes centenarios y tradicionales. En el estadio Monumental se jugará el partido número 173 entre el club Canalla, fundado en 1889, y los Millonarios, que vieron la luz en 1901.
River Plate vs. Rosario Central: antes de la semifinal del Torneo Apertura, así está el historial
Este sábado, desde las 19.30, River Plate enfrenta en el Monumental a Rosario Central en la semifinal del Torneo Apertura, con un historial previo parejo
El choque en semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, tiene un antecedente en el historial total que le es favorable en un poco más del 49% a los dirigidos por Eduardo Coudet.
Quien tiene más victorias en el historial entre River Plate y Rosario Central
Sobre un total de 172 encuentros, River se impuso en 87 ocasiones, mientras que Central lo hizo en 36, y 49 fueron empates.
Con la llegada de los ferroviarios santafesinos a los campeonatos de la AFA en 1939, ostentando el título de campeones de la Liga Rosarina, en la 4° ronda de aquel certamen se produjo el primer enfrentamiento con River. Fue en Arroyito, donde hacía de local desde 1926, y fue victoria visitante por 4 a 0. En la ronda de revanchas del torneo, en Buenos Aires, en el Monumental (inaugurado el año anterior), volvió a ganar el equipo de la banda roja, esta vez por 6 a 0.
El desglose del historial River- Rosario Central
- Copas Nacionales (Amateurismo): Total, 3: Central, 2; River, 0; Empate, 1
- Campeonatos de AFA (Profesionalismo): Total,153; River, 78; Central, 31; Empates, 44
- Copas Nacionales (Profesionalismo): Total, 12; River, 7; Central, 3; Empates, 2
- Torneos internacionales: Total, 2 ; River, 0; Central, 2; Empates, 0
- Otros: Total, 2; River, 0; Central, 0; Empates, 2
- Total: 172; River, 87; Central, 36; Empates, 49
Este sábado se disputará el duodécimo 12° "mata-mata" entre Millonario y Canallas. River ganó 6, y Rosario Central, 5. Esta es la distribución:
- Copa Competencia 1916 Cuartos de final - ida: Rosario Central 1- River 1. Vuelta: River 2- Rosario Central 3
- Copa Competencia 1920 (octavos de final): Rosario Central 2- River 0
- Copa Ibarguren 1937 (final): River 5- Rosario Central 0
- Nacional 1979, Semifinal - ida: River 4- Rosario Central 0. Vuelta): Rosario Central 1- River 3
- Nacional 1981 Cuartos de final - ida: Rosario Central 1- River 2. Vuelta): River 0- Rosario Central 0
- Liguilla 1987/88 Cuartos de final - ida: Rosario Central 0- River 0. Vuelta): River 1- Rosario Central 0
- Copa Argentina 2014 Cuartos de final: River 0(4)- Rosario Central (5)0
- Copa Argentina 2015 16avos de final: River 0- Rosario Central 2
- Copa Argentina 2016 Final: River 4- Rosario Central 3
- Copa de la Liga 2023 Semifinal): Rosario Central 0(2)- River (0)0
- Trofeo de Campeones 2023: River 2- Rosario Central 0