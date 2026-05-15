River Plate vs. Rosario Central: antes de la semifinal del Torneo Apertura, así está el historial

Quien tiene más victorias en el historial entre River Plate y Rosario Central

Sobre un total de 172 encuentros, River se impuso en 87 ocasiones, mientras que Central lo hizo en 36, y 49 fueron empates.

Con la llegada de los ferroviarios santafesinos a los campeonatos de la AFA en 1939, ostentando el título de campeones de la Liga Rosarina, en la 4° ronda de aquel certamen se produjo el primer enfrentamiento con River. Fue en Arroyito, donde hacía de local desde 1926, y fue victoria visitante por 4 a 0. En la ronda de revanchas del torneo, en Buenos Aires, en el Monumental (inaugurado el año anterior), volvió a ganar el equipo de la banda roja, esta vez por 6 a 0.

El desglose del historial River- Rosario Central

Copas Nacionales (Amateurismo): Total, 3: Central, 2; River, 0; Empate, 1

Campeonatos de AFA (Profesionalismo): Total,153; River, 78; Central, 31; Empates, 44

Copas Nacionales (Profesionalismo): Total, 12; River, 7; Central, 3; Empates, 2

Torneos internacionales: Total, 2 ; River, 0; Central, 2; Empates, 0

Otros: Total, 2; River, 0; Central, 0; Empates, 2

Total: 172; River, 87; Central, 36; Empates, 49

Este sábado se disputará el duodécimo 12° "mata-mata" entre Millonario y Canallas. River ganó 6, y Rosario Central, 5. Esta es la distribución: