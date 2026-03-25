Se va mañana de Netflix: la película de terror más escalofriante que te dejará asustado todo el día

Netflix: tráiler de La maldición de la Llorona

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Netflix: de qué trata la película La maldición de la Llorona

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La maldición de la Llorona versa: "En Los Ángeles de los años 70, una madre soltera con una vida complicada descubre que algunas leyendas son reales cuando una entidad oscura acecha a sus hijos".

La Llorona es una aparición tenebrosa, atrapada entre el cielo y el infierno, con un destino terrible sellado por su propia mano. La mera mención de esta terrorífica leyenda mexicana ha causado terror durante generaciones. En vida, ahogó a sus hijos llena de rabia, por celos, arrojándose en el río tras ver lo que había hecho.

la maldición de la llorona (2)

Ahora sus lágrimas son eternas y letales, y aquellos que escuchan su llamada de muerte en la noche están condenados. Se arrastra en las sombras y ataca a los niños, desesperada por reemplazar a los suyos. A medida que los siglos han pasado, su deseo se ha vuelto más voraz y sus métodos más terroríficos.

Reparto de La maldición de la Llorona, película de Netflix

Linda Cardellini

Raymond Cruz

Patricia Velasquez

Marisol Ramirez

Sean Patrick Thomas

Roman Christou

Jaynee-Lynne Kinchen

Tony Amendola

Dónde ver la película La maldición de la Llorona, según la zona geográfica