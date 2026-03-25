Se va mañana de Netflix y los fanáticos comenzaron a desesperarse. La maldición de la Llorona, el drama de terror más tenebroso entre las series y películas de la plataforma, está a punto de despedirse del catálogo. Dirigida por Michael Chaves, estará disponible solo hasta el 26 de marzo, por lo que es el momento ideal para verla hoy.
Se va mañana de Netflix: la película de terror más escalofriante que te dejará asustado todo el día
El 26 de marzo deja de estar disponible en el catálogo de series y películas. Se va de Netflix el drama de terror más escalofriante del mundo
Inspirada en la clásica leyenda latinoamericana, la historia sigue a una trabajadora social que comienza a experimentar sucesos paranormales tras involucrarse con el caso de unos niños marcados por una presencia oscura. La figura de La Llorona, convertida en un espectro aterrador, es el eje de una trama que combina sustos, tensión y elementos del universo de El Conjuro.
La película generó opiniones divididas por parte de la crítica especializada. Desde Bloody Disgusting destacaron su capacidad para generar miedo y su cuidada puesta en escena, aunque señalaron que el trasfondo del mito podría haberse explorado más. Por su parte, Diario Excélsior valoró su efectividad en ciertos momentos de terror, aunque cuestionó algunos efectos visuales.
Netflix: tráiler de La maldición de la Llorona
Netflix: de qué trata la película La maldición de la Llorona
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La maldición de la Llorona versa: "En Los Ángeles de los años 70, una madre soltera con una vida complicada descubre que algunas leyendas son reales cuando una entidad oscura acecha a sus hijos".
La Llorona es una aparición tenebrosa, atrapada entre el cielo y el infierno, con un destino terrible sellado por su propia mano. La mera mención de esta terrorífica leyenda mexicana ha causado terror durante generaciones. En vida, ahogó a sus hijos llena de rabia, por celos, arrojándose en el río tras ver lo que había hecho.
Ahora sus lágrimas son eternas y letales, y aquellos que escuchan su llamada de muerte en la noche están condenados. Se arrastra en las sombras y ataca a los niños, desesperada por reemplazar a los suyos. A medida que los siglos han pasado, su deseo se ha vuelto más voraz y sus métodos más terroríficos.
Reparto de La maldición de la Llorona, película de Netflix
- Linda Cardellini
- Raymond Cruz
- Patricia Velasquez
- Marisol Ramirez
- Sean Patrick Thomas
- Roman Christou
- Jaynee-Lynne Kinchen
- Tony Amendola
Dónde ver la película La maldición de la Llorona, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La maldición de la Llorona se puede ver en Netflix hasta el 26 de marzo y en Movistar TV.
- Estados Unidos: la película La maldición de la Llorona se puede ver en HBO Max y Disney Plus.
- España: la película La maldición de la Llorona se puede ver en Movistar Plus.