L'Equipe destroza a la AFA: "¿por qué la Selección argentina siempre se enfrenta a naciones pequeñas?"

El análisis de L'Equipe sobre la Selección argentina

El mencionado sitio hizo énfasis en que la Selección argentina no se midió en el verde césped ante rivales europeos ni ante aquellos que se encuentran en el Top 20 del ranking FIFA durante el proceso mundialista.

“Sin ánimo de ofender a los mauritanos, este rival que figura en el puesto 115 del ranking FIFA resulta un tanto sorprendente para un campeón del mundo. Especialmente a tres meses de defender su título”, expresó el medio.

Sobre la misma temática, añadieron: "Los rivales de Lionel Messi y sus compañeros en amistosos ocupan, en promedio, la posición 85 en el ranking FIFA. Este es el peor total del continente, muy por detrás de Brasil, que se enfrenta, en promedio, a la selección número 20".

LEquipe Selección argentina

La conclusión de L'Equipe

En su escrito, el medio francés resalta dos aspectos para explicar el motivo por el que la Selección argentina elije este tipo de rivales para cada uno de sus amistosos en fecha FIFA.

Para comenzar, L'Equipe asegura que la Asociación del Fútbol Argentino se inclina por este tipo de adversarios por cuestiones económicas. A su vez, añade que su objetivo es mantener su lugar de elite en el ranking.

Sobre esto, el medio soltó: “Para atraer a los campeones del mundo, Angola pagó 7 millones de euros. Este afán de lucro también llevó a la AFA a organizar la gran mayoría de partidos en territorios propicios para su desarrollo comercial en Estados Unidos (Filadelfia y Los Ángeles) o Asia (China e Indonesia)”.

“La estrategia financiera se complementa con la lógica deportiva ya que al enfrentar a rivales de menor nivel la Albiceleste ganó sus últimos 11 amistosos y aseguró el segundo lugar en el Ranking FIFA”, cerró.

Los amistosos que jugó la Selección argentina desde Qatar 2022