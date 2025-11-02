En la previa del Superclásico, Boca consiguió una agónica victoria ante Estudiantes de La Plata

Estudiantes tuvo apenas un fantasioso intento de Edwuin Cetré, que se fue por arriba del travesaño. Boca, por su parte, apenas generó un gran remate de tiro libre de su jugador más desequilibrante: Exequiel Zeballos.

Fue justamente El Changuito el que buscó en todo momento atacar y justamente por eso se diferenció del resto. Con su característico estilo de juego, consiguió un penal en la última jugada de la primera parte, cuando fue derribado por el defensor Rodríguez.

Zeballos tuvo en sus pies la chance de romper con el cero en el marcador, sin embargo, su remate se fue demasiado ancho e impactó en el palo derecho del arco defendido por Muslera.

La segunda parte comenzó de otra manera, ya que Estudiantes salió con todo y tuvo una clara ocasión con el protagonismo de Tiago Palacios. Sin embargo, la pelota pegó en el travesaño.

Dos minutos después de esta ocasión, llegó el gol de Boca, y lo hizo nada menos que Zeballos, quien tuvo revancha. Luego de un gran pase de Milton Giménez, el 7 de Boca definió cruzado de zurda y descolocó a Muslera.

Miguel Merentiel le dio un triunfo importantísimo a Boca

Con el gol parecía que Boca iba a pasar a tomar el protagonismo del partido, sin embargo, con el correr de los minutos fue ocurriendo lo contrario. Estudiantes se impuso en casi la totalidad del tiempo y pudo adelantarse varias veces en el resultado. La más clara fue otro travesaño de Palacios.

Pasados los 40', Estudiantes se quedó con un jugador menos, ya que Neves fue muy duro en una entrada contra el ingresado Ander Herrera.

Y cuando parecía que el partido iba a terminar en empate, Ander Herrera recibió una falta por parte de Pérez, y el árbitro del partido decidió sancionar penal. Esta vez, de la ejecución se hizo cargo Miguel Merentiel, que no falló y abrió su pie para determinar el triunfo agónico de Boca.