Inicio Ovación Fútbol Exequiel Palacios
Torneo Clausura

VIDEO: así fue el penal errado por Exequiel Zeballos ante Estudiantes de La Plata

Finalizando el primer tiempo, el delantero de Boca tuvo la oportunidad de abrir el marcador a través de los doce pasos. Sin embargo, desperdició la oportunidad

Por UNO
Exequiel Zeballos desperdició un penal para Boca. 

Exequiel Zeballos desperdició un penal para Boca. 

Exequiel Zeballos tuvo la oportunidad de abrir el marcador en el cierre del primer tiempo frente a Estudiantes de La Plata, en el Estadio José Luis Hirschi. Sin embargo, su remate desde los doce pasos terminó impactando en el palo.

El jugador de Boca tuvo una buena primera parte y se destacó entre todos los jugadores. De hecho, fue él mismo el que generó la jugada que pudo romper con el cero en el marcador.

zeballos, boca

Así fue el penal errado de Zeballos vs Estudiantes

Embed

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas