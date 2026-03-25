Gabriel Batistuta, entre el amor y la culpa: "Maradona murió solo, como un perro"

En una emotiva charla con el ex futbolista inglés Rio Ferdinand, Gabriel Batistuta abrió su corazón al hablar de su compañero en la Selección argentina, Diego Armando Maradona.
En una emotiva charla con el ex futbolista inglés Rio Ferdinand, Gabriel Batistuta abrió su corazón al hablar de su compañero en la Selección argentina, Diego Armando Maradona.
En una emotiva charla con el ex futbolista inglés Rio Ferdinand, Gabriel Batistuta abrió su corazón al hablar de su compañero en la Selección argentina, Diego Armando Maradona.
Diego y Bati compartieron vestuario en 1993 y 94 y el histórico goleador lo definió como “una gran persona con sus problemas”, destacando el cariño mutuo: “Él me quería, siempre hablaba bien de mí y yo siempre le decía la verdad, por eso me respetaba”.
El ex jugador de Fiorentina, Roma e Inter, entre otros equipos, explicó el origen de las dificultades de Maradona: “Era famoso desde los 6 años, en una familia humilde donde su talento era la salida de la pobreza. Nadie le decía que no cuando era joven… Todo estaba bien. Ese fue un gran error. Es peligroso para un ser humano tener eso”.
Batistuta subrayó que esa fama temprana e incontenible marcó para siempre la vida de Diego, generando una presión y una soledad que pocos entendieron.
Lo más impactante de la entrevista fue el momento en que Batistuta reflexionó sobre la muerte de Maradona en 2020. Visiblemente afectado, confesó: “Es una pena porque era una gran persona y murió solo. Nadie estaba con él. Murió como un perro”.
Luego asumió su propia responsabilidad: “Yo también me culpo, porque fui uno de sus hinchas. Si querés a alguien, tenés que ayudarlo cuando lo necesita, aunque sea difícil de tratar”.
Batistuta cerró su homenaje destacando lo único de Maradona: “No conozco a ningún otro futbolista que genere ese sentimiento en la gente, en los jugadores, en los hinchas… Con él es diferente”.
Además, comparó brevemente a Diego con Lionel Messi (“un chico tranquilo”), pero insistió en que Maradona tenía algo irrepetible porque no solo jugaba, sino que manejaba al árbitro, al rival y generaba momentos inolvidables.