Gabriel Batistuta, entre el amor y la culpa: "Maradona murió solo, como un perro"

Batistuta subrayó que esa fama temprana e incontenible marcó para siempre la vida de Diego, generando una presión y una soledad que pocos entendieron.

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Gabriel Batistuta: "Maradona murió como un perro"

Lo más impactante de la entrevista fue el momento en que Batistuta reflexionó sobre la muerte de Maradona en 2020. Visiblemente afectado, confesó: “Es una pena porque era una gran persona y murió solo. Nadie estaba con él. Murió como un perro”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2036850912208044208&partner=&hide_thread=false “Maradona Is Different” He died alone



Gabriel Batistuta reflects on teammate Diego Maradona, one of football’s global icons



CC: @rioferdy5, @GBatistutaOK pic.twitter.com/BdtF4VEUHD — Rio Ferdinand Presents (@RioMeets) March 25, 2026

Luego asumió su propia responsabilidad: “Yo también me culpo, porque fui uno de sus hinchas. Si querés a alguien, tenés que ayudarlo cuando lo necesita, aunque sea difícil de tratar”.

Batistuta cerró su homenaje destacando lo único de Maradona: “No conozco a ningún otro futbolista que genere ese sentimiento en la gente, en los jugadores, en los hinchas… Con él es diferente”.

Además, comparó brevemente a Diego con Lionel Messi (“un chico tranquilo”), pero insistió en que Maradona tenía algo irrepetible porque no solo jugaba, sino que manejaba al árbitro, al rival y generaba momentos inolvidables.