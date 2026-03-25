Netflix siempre sorprende con una gran historia si es turca mucho mejor, como con esta gran cinta que sale de lo común y se convirtió en un éxito en el mundo, se trata de Un hombre abandonado.
Netflix sale fuera de lo común con la película turca más exitosa de la historia
Netflix siempre sorprende con una gran historia si es turca mucho mejor, como con esta gran cinta que sale de lo común y se convirtió en un éxito en el mundo
La película turca Un hombre abandonado, una emotiva película turca que ya capta la atención del público. La cinta, protagonizada por Mert Ramazan Demir, narra la historia de Baran, un hombre que carga con el peso de una condena injusta tras asumir un crimen cometido por su propio hermano.
Después de recuperar la libertad, Baran intenta recomenzar su vida, pero el rencor hacia su familia se convierte en un obstáculo constante. Su destino da un giro inesperado cuando conoce a su sobrina y asume su cuidado, lo que abre paso a un relato de sanación, perdón y segundas oportunidades.
Netflix: de qué trata la película turca Un hombre abandonado
Este drama está protagonizado por Mert Ramazan Demir, presenta la historia de Baran, un hombre con el alma rota, que quiere empezar de cero tras cumplir condena por un crimen que en realidad cometió su hermano, una carga que su familia le impuso.
"Su vida nunca ha sido fácil, y tampoco lo será tras salir de prisión. El taller que sueña con abrir, el accidente que marcó a su familia, y Lidya, su sobrina, que consigue que se abra emocionalmente, serán clave en su intento por reconstruir su vida. A pesar de los golpes, su lucha por ella y por sí mismo acabará sanando no solo su presente, sino también sus heridas de la infancia", revela la sinopsis de Netflix.
Netflix: reparto de la película turca Un hombre abandonado
- Mert Ramazan Demir
- Ada Erma
- Rahimcan Kapkap
- Edip Tepeli
- Burcu Cavrar
- Ercan Kesal
Tráiler de la película Un hombre abandonado
Dónde ver la película Un hombre abandonado, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Un hombre abandonado se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Un hombre abandonado se puede ver en Netflix.
- España: la película Un hombre abandonado se puede ver en Netflix.