Netflix sale fuera de lo común con la película turca más exitosa de la historia

hombre

La película turca Un hombre abandonado, una emotiva película turca que ya capta la atención del público. La cinta, protagonizada por Mert Ramazan Demir, narra la historia de Baran, un hombre que carga con el peso de una condena injusta tras asumir un crimen cometido por su propio hermano.

Después de recuperar la libertad, Baran intenta recomenzar su vida, pero el rencor hacia su familia se convierte en un obstáculo constante. Su destino da un giro inesperado cuando conoce a su sobrina y asume su cuidado, lo que abre paso a un relato de sanación, perdón y segundas oportunidades.