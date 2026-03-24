Netflix: ¿Por qué el despiadado Arthur Shelby no estuvo en el final de Peaky Blinders: el hombre inmortal?

Aunque el creador, Steven Knight, planeó desde un principio un desenlace con los hermanos unidos frente a la Segunda Guerra Mundial, la realidad golpeó más fuerte que la ficción.

Una combinación de problemas personales del actor Paul Anderson y decisiones de guion obligaron a reescribir su destino.

El actor Paul Anderson atraviesa una etapa turbulenta que complicó su permanencia en el proyecto. En enero de 2024, Anderson se declaró culpable ante la justicia británica por posesión de diversas drogas, incluyendo crack y cocaína, tras un incidente en un pub durante la Navidad.

Su defensa argumentó que el actor sufre una presión constante por parte de los seguidores, quienes le exigen que se comporte como su personaje en la vida real.

Según su abogada, Anderson "hace todo lo posible por complacer a los fans metiéndose en el papel", una conducta que lo llevó a aceptar "incentivos" peligrosos en ámbitos privados.

Además, durante la grabación de la sexta temporada, informes internos señalaron presuntos problemas de conducta y falta de profesionalismo.

Aunque su círculo íntimo negó las acusaciones, trascendieron quejas del equipo técnico que dificultaron la logística de las grabaciones finales.

A finales de 2024 se publicaron fotos preocupantes sobre el estado desmejorado del actor en las calles de Londres después de salir de la cárcel por una condena de consumo y posesión de drogas, una adicción sobre la que estaría actualmente luchando, como ha reconocido en los medios de comunicación donde ha roto el silencio sobre su participación en la película de la serie en la que fue uno de los personajes principales.

Peaky Blinders, el hombre inmortal: ¿qué dijo Paul Anderson de su exclusión de la película?

Tras meses de especulación, el propio Paul Anderson rompió el silencio con una declaración breve pero contundente: “Bueno, ¿qué se puede hacer? Es lo que es”. Con un tono resignado, el actor dejó entrever que su salida respondió a decisiones creativas y que optó por permitir que el equipo continuara con el proyecto sin su participación.

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Lejos de mostrarse molesto, también recordó con humor al personaje que lo catapultó a la fama. “No fui muy amable con la gente en la historia”, bromeó, reconociendo el costado brutal de Arthur, aunque subrayó el cariño que el público siempre le tuvo.

Tráiler de la película Peaky Blinders, el hombre inmortal