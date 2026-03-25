La verdadera razón por la que Sebastián Villa finalmente no estará en la fecha FIFA con la selección de Colombia

Néstor Lorenzo, director técnico de la selección de Colombia, explicó las razones por las que Sebastián Villa no fue finalmente convocado para la fecha FIFA en la que jugará amistosos ante Croacia y Francia.
Néstor Lorenzo, director técnico de la selección de Colombia, explicó las razones por las que Sebastián Villa no estará en la fecha FIFA.
Néstor Lorenzo, director técnico de la selección de Colombia, explicó las razones por las que Sebastián Villa no fue finalmente convocado para la fecha FIFA en la que jugará amistosos ante Croacia y Francia.
En la previa del duelo ante los croatas que se jugará este jueves en Orlando, el DT argentino aclaró la situación ante los rumores que indican que el delantero de Independiente Rivadavia no fue tenido en cuenta por las causas judiciales en las que estuvo involucrado.
Lorenzo explicó que Villa fue incluido en un listado preliminar de entre 50 y 60 jugadores que se hace para evitar que los clubes puedan negarse a cederlos en caso de una eventual convocatoria.
El entrenador contó que, precisamente por esa posibilidad, se le gestionó también la visa necesaria para viajar a Estados Unidos y disputar los amistosos de la fecha FIFA.
Sin embargo, aclaró que ese bloqueo no equivale automáticamente a una convocatoria, y que él mismo se comunicó con Villa para dejarle claro ese punto desde el principio. Posteriormente, tras un análisis detallado de la competencia en la posición de Villa (delantero/extremo), el cuerpo técnico decidió no incluirlo en los 26 convocados para estos dos partidos.
Néstor Lorenzo enfatizó que la decisión fue netamente deportiva, basada en el rendimiento actual de los futbolistas y en la fuerte competencia interna que existe dentro del plantel.
“Se le tramitó la visa porque podía ser convocado, pero luego analizamos la competencia que tiene en su posición y se decidió no convocarlo”, fueron sus palabras exactas.
Finalmente, el DT zanjó cualquier especulación de razones extrafutbolísticas al decir: “No soy quién para juzgarlo”. Según el cuerpo técnico, los temas legales que Villa había tenido en el pasado ya están resueltos, por lo que no influyeron en la decisión.
Además, Lorenzo dejó abierta la puerta al afirmar que el jugador “volvió a estar en el espectro de la Selección” y sigue en la órbita del equipo para futuras convocatorias, entre ellas la del Mundial 2026.