La verdadera razón por la que Sebastián Villa finalmente no estará en la fecha FIFA con la selección de Colombia

El entrenador contó que, precisamente por esa posibilidad, se le gestionó también la visa necesaria para viajar a Estados Unidos y disputar los amistosos de la fecha FIFA.

Sin embargo, aclaró que ese bloqueo no equivale automáticamente a una convocatoria, y que él mismo se comunicó con Villa para dejarle claro ese punto desde el principio. Posteriormente, tras un análisis detallado de la competencia en la posición de Villa (delantero/extremo), el cuerpo técnico decidió no incluirlo en los 26 convocados para estos dos partidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsCO/status/2036819606560453055&partner=&hide_thread=false NÉSTOR LORENZO HABLÓ SOBRE LA NO CONVOCATORIA DE SEBASTIÁN VILLA #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/u76iMJIjWK — DSPORTSCo (@DSportsCO) March 25, 2026

Néstor Lorenzo sobre Sebastián Villa: "No soy quién para juzgarlo"

Néstor Lorenzo enfatizó que la decisión fue netamente deportiva, basada en el rendimiento actual de los futbolistas y en la fuerte competencia interna que existe dentro del plantel.

lepra 1 Sebastián Villa lleva la bandera de Colombia en su brazalete de capitán de la Lepra.

“Se le tramitó la visa porque podía ser convocado, pero luego analizamos la competencia que tiene en su posición y se decidió no convocarlo”, fueron sus palabras exactas.

Finalmente, el DT zanjó cualquier especulación de razones extrafutbolísticas al decir: “No soy quién para juzgarlo”. Según el cuerpo técnico, los temas legales que Villa había tenido en el pasado ya están resueltos, por lo que no influyeron en la decisión.

Además, Lorenzo dejó abierta la puerta al afirmar que el jugador “volvió a estar en el espectro de la Selección” y sigue en la órbita del equipo para futuras convocatorias, entre ellas la del Mundial 2026.