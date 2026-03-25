Esa noche: el adictivo thriller de Netflix con Clara Galle y que no te va a dejar pestañear

Lejos de solucionar el problema, la llegada de las hermanas desata una espiral de malas decisiones. Lo que comienza como un acto desesperado de amor incondicional muta rápidamente hacia una red de mentiras, silencios peligrosos y una pregunta inevitable: ¿hasta dónde serías capaz de llegar para proteger a tu propia sangre?

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Netflix: la fórmula del éxito

Basada en la exitosa novela That Night de la autora británica Gillian McAllister y creada para la pantalla por Jason George, la serie encuentra su mayor virtud en su inteligente estructura narrativa.

Formato ideal para maratonear: sus seis episodios duran un promedio de 40 minutos, una duración perfecta para consumir la historia casi de corrido.

Múltiples puntos de vista: cada capítulo lleva el nombre de un personaje (Cris, Paula, Elena, Luisa, Javier, Ane) y relata los hechos desde su óptica. El guion juega con la idea de que la verdad absoluta no existe, sino que depende de quién cuenta la historia.

Contraste de escenarios: la dirección nos lleva del calor agobiante y la adrenalina caribeña a la frialdad y tensión de España (se rodó en Navarra y Guipúzcoa), acompañando el progresivo quiebre psicológico de las protagonistas.

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El salto actoral de Clara Galle

Uno de los puntos más altos de Esa noche es el desempeño de su trío protagónico. Claudia Salas aporta la impulsividad de Paula, mientras que Paula Usero brilla encarnando la racionalidad de Cris, quien intenta en vano mantener el control.

Sin embargo, los aplausos se los lleva Clara Galle. La actriz demuestra una madurez interpretativa notable, poniéndose en la piel de una mujer acorralada por la culpa, el trauma y el terror, y entregando una de las actuaciones más descarnadas de su joven carrera.

En definitiva, la plataforma de la Netflix vuelve a dar en el clavo con una apuesta corta, intensa y oscura. Si buscás una historia que te mantenga al borde del sillón y te haga cuestionar tus propios límites morales, Esa noche es la opción obligada de la semana.

Dónde ver la serie Esa noche, según la zona geográfica

Latinoamérica: la serie Esta noche se puede ver en Netflix .

Esta noche se puede ver en . España: la serie Esta noche se puede ver en Netflix .

Esta noche se puede ver en . Estados Unidos: la serie Esta noche se puede ver en Netflix.