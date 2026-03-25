Desde su esperado estreno el pasado 13 de marzo de 2026, el catálogo de Netflix tiene un nuevo dueño indiscutido en Argentina. Se trata de Esa noche, una serie de 6 capítulos de origen español que logra un cóctel letal de suspenso psicológico, lealtades familiares al límite y un crimen que lo cambia todo.
Esa noche: el adictivo thriller de Netflix con Clara Galle y que no te va a dejar pestañear
Esta serie de 6 capítulos llegó el 13 de marzo a la plataforma de Netflix y está muy bien posicionada en el escalafón de reproducciones
Con Clara Galle a la cabeza, despegándose por completo de sus roles adolescentes, esta producción de Netflix se posicionó rápidamente entre lo más visto en Argentina, y motivos no le faltan.
Netflix: un accidente, tres hermanas y un pacto de silencio
La premisa de la serie de Netflix es tan asfixiante como atrapante. Durante unas vacaciones en República Dominicana, Elena (interpretada por Clara Galle), una joven e ingenua madre soltera, atropella accidentalmente a un hombre. Presa del pánico y aterrorizada ante la idea de ir a prisión y perder a su hija, toma la peor decisión posible: llamar a sus dos hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), para que la ayuden a encubrir el hecho y deshacerse del cuerpo.
Lejos de solucionar el problema, la llegada de las hermanas desata una espiral de malas decisiones. Lo que comienza como un acto desesperado de amor incondicional muta rápidamente hacia una red de mentiras, silencios peligrosos y una pregunta inevitable: ¿hasta dónde serías capaz de llegar para proteger a tu propia sangre?
Netflix: la fórmula del éxito
Basada en la exitosa novela That Night de la autora británica Gillian McAllister y creada para la pantalla por Jason George, la serie encuentra su mayor virtud en su inteligente estructura narrativa.
- Formato ideal para maratonear: sus seis episodios duran un promedio de 40 minutos, una duración perfecta para consumir la historia casi de corrido.
- Múltiples puntos de vista: cada capítulo lleva el nombre de un personaje (Cris, Paula, Elena, Luisa, Javier, Ane) y relata los hechos desde su óptica. El guion juega con la idea de que la verdad absoluta no existe, sino que depende de quién cuenta la historia.
- Contraste de escenarios: la dirección nos lleva del calor agobiante y la adrenalina caribeña a la frialdad y tensión de España (se rodó en Navarra y Guipúzcoa), acompañando el progresivo quiebre psicológico de las protagonistas.
El salto actoral de Clara Galle
Uno de los puntos más altos de Esa noche es el desempeño de su trío protagónico. Claudia Salas aporta la impulsividad de Paula, mientras que Paula Usero brilla encarnando la racionalidad de Cris, quien intenta en vano mantener el control.
Sin embargo, los aplausos se los lleva Clara Galle. La actriz demuestra una madurez interpretativa notable, poniéndose en la piel de una mujer acorralada por la culpa, el trauma y el terror, y entregando una de las actuaciones más descarnadas de su joven carrera.
En definitiva, la plataforma de la Netflix vuelve a dar en el clavo con una apuesta corta, intensa y oscura. Si buscás una historia que te mantenga al borde del sillón y te haga cuestionar tus propios límites morales, Esa noche es la opción obligada de la semana.
Dónde ver la serie Esa noche, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Esta noche se puede ver en Netflix.
- España: la serie Esta noche se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Esta noche se puede ver en Netflix.