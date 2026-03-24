Furor en Netflix: de qué trata Stratton, el thriller de espionaje que escala posiciones en el ranking

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Uno de los grandes imanes de la película es su reparto, encabezado por Dominic Cooper (Preacher, Mamma Mia!), quien se calza el traje de héroe de acción con solvencia. Lo acompañan figuras que hoy tienen aún más peso que en el momento del rodaje:

Gemma Chan: la estrella de Eternals.

Tyler Hoechlin: el actual Superman de la TV (Superman & Lois).

Tom Felton: el recordado Draco Malfoy de la saga Harry Potter.

Connie Nielsen: la reina Hipólita en Wonder Woman.

¿Por qué verla hoy?

Aunque la crítica en su momento fue dividida -señalando que no inventa la pólvora en el género de espías-, el público de 2026 la está recibiendo como un entretenimiento sólido para el fin de semana. Es ideal para quienes extrañan la estética de las primeras películas de James Bond o la intensidad de la saga Bourne, pero con un ritmo más directo y menos pretencioso.

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Ficha técnica:

Título: Stratton

Director: Simon West

Duración: 95 minutos

Género: Acción / Thriller

Dónde verla: Netflix

Tráiler de Stratton, película de Netflix

Embed - Stratton (2017) | Trailer Subtitulado