El fenómeno de los “viejos conocidos” vuelve a atacar en Netflix. Esta semana, los suscriptores han puesto el ojo en la película Stratton, también conocida como Stratton: Fuerzas Especiales, una producción de alto voltaje que combina el suspenso del MI6 con la adrenalina de las misiones tácticas internacionales.
Furor en Netflix: de qué trata Stratton, el thriller de espionaje que escala posiciones en el ranking
Netflix sumó esta película de acción británica que, a pesar de haber pasado desapercibido en su estreno original, hoy se posiciona entre lo más visto
Netflix y una trama imperdible: Una carrera contra el reloj biológico (y químico)
La historia sigue a John Stratton, un agente especial de los servicios británicos que, tras una misión fallida en Irán donde pierde a su compañero, debe rastrear a una célula terrorista que planea un ataque con armas químicas en el corazón de Londres.
Dirigida por Simon West -un experto en el género responsable de clásicos como Con Air y Lara Croft: Tomb Raider-, la película no pierde tiempo en presentaciones lentas y se sumerge de lleno en la persecución.Un elenco de caras conocidas en Netflix.
Uno de los grandes imanes de la película es su reparto, encabezado por Dominic Cooper (Preacher, Mamma Mia!), quien se calza el traje de héroe de acción con solvencia. Lo acompañan figuras que hoy tienen aún más peso que en el momento del rodaje:
- Gemma Chan: la estrella de Eternals.
- Tyler Hoechlin: el actual Superman de la TV (Superman & Lois).
- Tom Felton: el recordado Draco Malfoy de la saga Harry Potter.
- Connie Nielsen: la reina Hipólita en Wonder Woman.
¿Por qué verla hoy?
Aunque la crítica en su momento fue dividida -señalando que no inventa la pólvora en el género de espías-, el público de 2026 la está recibiendo como un entretenimiento sólido para el fin de semana. Es ideal para quienes extrañan la estética de las primeras películas de James Bond o la intensidad de la saga Bourne, pero con un ritmo más directo y menos pretencioso.
Ficha técnica:
- Título: Stratton
- Director: Simon West
- Duración: 95 minutos
- Género: Acción / Thriller
- Dónde verla: Netflix
Tráiler de Stratton, película de Netflix