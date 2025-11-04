Inicio Ovación Fútbol Franco Mastantuono
Franco Mastantuono habló de su lesión tras quedar afuera del partido por Champions League

Luego de jugar los 90 minutos frente al Valencia, el cuerpo médico anunció que Franco Mastantuono arrastra una lesión

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
Franco Mastantuono sufrió una lesión tras disputar los 90 minutos del partido.

Por la cuarta fecha de la Champions League se enfrentan Liverpool y Real Madrid, pero en el conjunto blanco no pudo ser convocado Franco Mastantuono a quien lo tiene a maltraer una lesión. De esta manera fue desafectado del equipo español mientras que todo indica que tampoco será tenido en cuenta por Lionel Scaloni.

El jugador de 18 años alternó titularidades y suplencias en su llegada al Merengue, pero en el último fin de semana completó los 90 minutos en la goleada frente al Valencia por 4 a 0; no obstante, luego del partido fue diagnosticado por el equipo médico y su regreso es una incógnita.

Franco Mastantuono
Franco Mastantuono habló de su lesión

Durante el lunes el cuerpo médico del Real Madrid confirmó que el jugador argentino sufrió una pubalgia y que están "pendientes de evolución", por lo tanto, no hay plazos confirmados sobre su vuelta a las canchas. Es así que, a priori, se perdió el partido por Champions League, no será convocado por Lionel Scaloni para disputar el último partido del año frente a Angola en Luanda y peligra su presencia en la visita al Rayo Vallecano por la fecha 12 de la liga española.

Cuando salió de su último entrenamiento donde trabajó en diferenciado se detuvo a firmar autógrafos y le consultaron sobre cómo se sentía físicamente y el ex River levantó su pulgar y expresó: "Bien, mejor". Además, contó que no se trata de una molestia resiente aunque haya aparecido en los últimos estudios al informar: "Hace un tiempo ya, pero está muy bien".

Franco Mastantuono
También le preguntaron por qué se había marchado del predio blanco en compañía del médico, pero Franco Mastantuono también se encargó de desmentir otra lesión y manifestó: "No, me fui a dar una vacuna. Salí a hacer eso".

Para cerrar, le consultaron sobre cuándo cree que volverá a las canchas, y el ex River fue escueto: "No sé, amigo".

