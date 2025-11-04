Franco Mastantuono habló de su lesión tras quedar afuera del partido por Champions League

Por la cuarta fecha de laChampions League se enfrentan Liverpool yReal Madrid, pero en el conjunto blanco no pudo ser convocadoFranco Mastantuono a quien lo tiene a maltraer una lesión. De esta manera fue desafectado del equipo español mientras que todo indica que tampoco será tenido en cuenta por Lionel Scaloni.
Durante el lunes el cuerpo médico del Real Madrid confirmó que el jugador argentino sufrió una pubalgia y que están "pendientes de evolución", por lo tanto, no hay plazos confirmados sobre su vuelta a las canchas. Es así que, a priori, se perdió el partido por Champions League, no será convocado por Lionel Scaloni para disputar el último partido del año frente a Angola en Luanda y peligra su presencia en la visita al Rayo Vallecano por la fecha 12 de la liga española.
Cuando salió de su último entrenamiento donde trabajó en diferenciado se detuvo a firmar autógrafos y le consultaron sobre cómo se sentía físicamente y el ex River levantó su pulgar y expresó: "Bien, mejor". Además, contó que no se trata de una molestia resiente aunque haya aparecido en los últimos estudios al informar: "Hace un tiempo ya, pero está muy bien".
También le preguntaron por qué se había marchado del predio blanco en compañía del médico, pero Franco Mastantuono también se encargó de desmentir otra lesión y manifestó: "No, me fui a dar una vacuna. Salí a hacer eso".
Para cerrar, le consultaron sobre cuándo cree que volverá a las canchas, y el ex River fue escueto: "No sé, amigo".