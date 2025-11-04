Franco Mastantuono habló de su lesión tras quedar afuera del partido por Champions League

El jugador de 18 años alternó titularidades y suplencias en su llegada al Merengue, pero en el último fin de semana completó los 90 minutos en la goleada frente al Valencia por 4 a 0; no obstante, luego del partido fue diagnosticado por el equipo médico y su regreso es una incógnita.

Franco Mastantuono Franco Mastantuono no tiene fecha de regreso a las canchas.

Franco Mastantuono habló de su lesión

Durante el lunes el cuerpo médico del Real Madrid confirmó que el jugador argentino sufrió una pubalgia y que están "pendientes de evolución", por lo tanto, no hay plazos confirmados sobre su vuelta a las canchas. Es así que, a priori, se perdió el partido por Champions League, no será convocado por Lionel Scaloni para disputar el último partido del año frente a Angola en Luanda y peligra su presencia en la visita al Rayo Vallecano por la fecha 12 de la liga española.