Franco Mastantuono fue titular el sábado pasado en la goleada del Real Madrid, en algo que parecía ser una buena noticia de cara a su adaptación en el club y a, por ejemplo, su futuro con la Selección Argentina. Sin embargo, el ex River recibió hoy una pésima noticia.
Preocupación por Franco Mastantuono: el comunicado oficial del Real Madrid
A través de un comunicado oficial, el Real Madrid informó que el atacante argentino padece de pubalgia, y que quedara "pendiente de evolución" su regreso a las canchas. Es decir, el tiempo de recuperación de Mastantuono es una incógnita.
"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución" reza el comunicado oficial de la Casa Blanca.
Mastantuono no había terminado bien físicamente luego de mostrar interesantes minutos en la goleada ante el Valencia, aunque lo cierto es que pocos se imaginaban este escenario.
Por todo esto, Mastantuono se sometió a estudios a primera hora de este lunes, y los mismos confirmaron que padece pubalgia. Esto es un síndrome doloroso en la región del pubis, causado por la inflamación e irritación de los tendones de los músculos abdominales y los aductores que se insertan en este hueso.
Por el momento, Mastantuono no será parte de la lista de convocados del Real Madrid para enfrentar al Liverpool por la UEFA Champions League el próximo martes, en tanto que su participación en la próxima gira de la Selección Argentina está por verse.