Preocupación por Franco Mastantuono: el comunicado oficial del Real Madrid

Parte médico de Mastantuono. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2025

Mastantuono no había terminado bien físicamente luego de mostrar interesantes minutos en la goleada ante el Valencia, aunque lo cierto es que pocos se imaginaban este escenario.

Por todo esto, Mastantuono se sometió a estudios a primera hora de este lunes, y los mismos confirmaron que padece pubalgia. Esto es un síndrome doloroso en la región del pubis, causado por la inflamación e irritación de los tendones de los músculos abdominales y los aductores que se insertan en este hueso.

Por el momento, Mastantuono no será parte de la lista de convocados del Real Madrid para enfrentar al Liverpool por la UEFA Champions League el próximo martes, en tanto que su participación en la próxima gira de la Selección Argentina está por verse.