El proyecto para sancionar a padres de quienes cometen bullying se aprobó por unanimidad en el Senado

votacion ley para sancionar a padres de chicos que hacen bullying Unánime. Los 33 senadores presentes en la sesión de este martes votaron a favor del proyecto de ley para sancionar a padres por actos de bullying de sus hijos. Senado de Mendoza

Media sanción para la ley que busca responsabilizar a los padres por casos de bullying

En los argumentos del proyecto se indicó que "la iniciativa, busca promover la corresponsabilidad familiar en la prevención del acoso escolar, combinando sanciones con acompañamiento y formación".

Así, se incorpora al Código de Contravenciones provincial una nueva figura vinculada a la responsabilidad parental ante casos de bullying) para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.

La radical Mariana Zlobec, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica, fue la miembro informante del proyecto y explicó: “Se parte de una premisa clara: el bullying es una problemática social seria, con consecuencias emocionales, físicas y psicológicas profundas, que requiere una respuesta integral desde la familia, la escuela y el Estado”.

mariana zlobec Mariana Zlobec (UCR) fue quien dio detalles del proyecto que determinar responsabilidades para casos de bullying en las escuelas. Senado de Mendoza

La legisladora detalló que las sanciones previstas contemplan trabajo comunitario, asistencia obligatoria a talleres de parentalidad y, en los casos más graves o reincidentes, multas económicas. Los fondos recaudados por estas sanciones serán destinados al Fondo Provincial para la Prevención y Asistencia al Acoso Escolar (bullying), administrado por la Dirección General de Escuelas, y también a bibliotecas populares.

Félix González, del bloque justicialista, valoró la iniciativa como “un paso adelante” en la lucha contra el acoso escolar y destacó que “convoca a toda la sociedad a tomar conciencia del flagelo que viven muchos chicos mendocinos”.

El proyecto incorpora al Código de Contravenciones de Mendoza los artículos que establecen un procedimiento progresivo ante casos de bullying. En una primera instancia, se prevé la intervención escolar y el acompañamiento interdisciplinario. Si los padres o tutores no colaboran o incumplen las medidas dispuestas, intervendrá el Juzgado Contravencional.