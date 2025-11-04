Tomás Etcheverry se lo dio vuelta a McDonald y sigue en carrera en el ATP 250 de Atenas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TennisTV/status/1985725757394403807&partner=&hide_thread=false Battling through!



Etcheverry es el único argentino en este torneo, que es junto al ATP 250 de Metz el último de la temporada antes del ATP Finals, que enfrenta a los mejores ocho tenistas del año y que se llevará a cabo en la ciudad italiana de Turín.

Alexandre Müller, próximo rival de Etcheverry en la segunda ronda es el quinto preclasificado en este torneo y que en la primera ronda derrotó al alemán Struff 6-3, 2-6 y 7-6(6).

Tomás Etcheverry venía de caer en la primera ronda del Masters 1000 de París, aunque había ganado dos partidos para superar la clasificación, mientras que unos días antes había alcanzado los octavos de final en el ATP 500 de Viena.

El argentino, que va en busca de su primer título a nivel ATP, actualmente ocupa el puesto número 60 del ranking, aunque podría terminar el año en el top 50 en caso de ganar el torneo.