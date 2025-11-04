Inicio Ovación Tenis Tomás Etcheverry
Tomás Etcheverry se lo dio vuelta a McDonald y sigue en carrera en el ATP 250 de Atenas

El platense Tomás Etcheverry comenzó mal su debut en el ATP 250 de Atenas, pero se repuso y cerró el pasaje a segunda ronda donde lo espera Alexandre Müller

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
Tomás Etcheverry superó la primera ronda del ATP 250 de Atenas al ganar un partidazo contra Mackenzie McDonald.

Tras casi tres horas de juego, el argentino Tomás Etcheverry, 60° en el ranking ATP, logró revertir un resultado adverso y se impuso en un partidazo frente al estadounidense Mackensie McDonald para seguir en el torneo de Atenas. Es el único argentino en el certamen que se juega sobre superficie dura y que premia al ganador con 116,690 euros.

Tomás Etcheverry se llevó el triunfo en primera ronda del ATP de Atenas con un score de 6-7(5), 7-6()3 y 6-3, luego de 2 horas y 50 minutos de juego. El duelo con el estadounidense Mackenzie McDonald fue durísimo y los dos primeros sets lo demostraron en el tanteador. Tras cerrar mejor el segundo parcial, el argentino se afianzó y pudo llevarse el tercer set con más holgura.

Tomás Etcheverry ganó y sigue en el torneo ATP 250 griego.

Tomás Etcheverry busca su primer torneo ATP

El nacido en La Plata se mostró más firme en el saque, no cediendo puntos por doble falta y mostrando una mayor cantidad de aces 19-10. de esta forma avanzó a la segunda ronda del ATP 250 de Atenas. Allí lo espera el francés Alexandre Müller, que superó en el debut al alemán Jan-Lennard Struff, también en tres sets.

Etcheverry es el único argentino en este torneo, que es junto al ATP 250 de Metz el último de la temporada antes del ATP Finals, que enfrenta a los mejores ocho tenistas del año y que se llevará a cabo en la ciudad italiana de Turín.

Alexandre Müller, próximo rival de Etcheverry en la segunda ronda es el quinto preclasificado en este torneo y que en la primera ronda derrotó al alemán Struff 6-3, 2-6 y 7-6(6).

Tomás Etcheverry venía de caer en la primera ronda del Masters 1000 de París, aunque había ganado dos partidos para superar la clasificación, mientras que unos días antes había alcanzado los octavos de final en el ATP 500 de Viena.

El argentino, que va en busca de su primer título a nivel ATP, actualmente ocupa el puesto número 60 del ranking, aunque podría terminar el año en el top 50 en caso de ganar el torneo.

