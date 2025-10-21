Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo pisaron fuerte en el ATP de Viena y pasaron a segunda ronda

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tometcheverry/status/1980677073967755362&partner=&hide_thread=false Buena primera ronda en @ErsteBankOpen



El buen momento de Tomás Etcheverry en el semestre

Tomás Etcheverry, se impuso en doble 6-3 ante Budkov Kjaer, tras casi una hora diez de juego (1h 09' 41'') en el court central. El noruego, de 19 años, es una de las grandes promesas del circuito mundial.

El platense estuvo muy fuerte con el servicio, donde conectó seis aces y no hizo ninguna doble falta. Con esto logró quebrar el saque del rival dos veces en el primer set, y uno en el segundo para construir el sólido triunfo y el pase a segunda ronda.

Etcheverry, quien actualmente ocupa el 60° puesto del ranking ATP, viene de alcanzar los cuartos de final tanto en el ATP 250 de Hangzhou como en el de Estocolmo, lo que marca claramente cómo encontró una buena regularidad en cuanto a resultados.

Su rival en los octavos de final será el ganador del cruce entre el italiano Lorenzo Musetti (4°), que se impuso a continuación al serbio Hamad Medjedovic por 6-4, 6-3.

Francisco Cerúndolo contundente

Por su parte, en el Glaubandich Court vienés, Francisco Cerúndolo venció 6-3 y 6-1 al estadounidense Alex Michelsen en un juego que duró 1 hora 8 minutos y 42 segundos. A pesar de que no pudo concretar ningún ace, tampoco cometió dobles faltas y expuso un 80% de efectividad anotando puntos con el primer servicio.

En la próxima ronda, el bonaerense enfrentará al kazajo Aleksandr Búblik.

Finalmente, Ugo Carabelli no corrió con la misma suerte, ya que cayó en su debut en el torneo ante Misolic por 7-5 y 7-6(6). Pese a mantenerse en partido a lo largo de todo el encuentro, el argentino terminó flaqueando en los momentos clave.