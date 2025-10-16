Francisco Cerúndolo ganó en Hong Kong y cobró un premio muy importante, pero no subió en el ranking

Francisco Cerúndolo se coronó en el torneo de Hong Kong que forma parte del UTS (Ultimate Tennis Showdown) y recibió un premio muy importante en dólares, pero no sumó puntos en el ranking de la ATP.
Francisco Cerúndolo se coronó en el torneo de Hong Kong que forma parte del UTS (Ultimate Tennis Showdown) y recibió un premio muy importante en dólares, pero no sumó puntos en el ranking de la ATP.
El número uno del tenis argentino se quedó con el título de un certamen de exhibición (no oficial) que no otorga puntos para el circuito, pero que de todas maneras atrae a algunos de los mejores tenistas del mundo por sus atractivos premios.
El UTS los partidos son de 4 cuartos de 8 minutos cada uno antes del match point y una muerte súbita en caso de empate en la que se impone el jugador que gana dos puntos seguidos. Hay un descanso de 3' entre cada cuarto, no hay entrada en calor, saca dos puntos cada uno, hay una sola chance de saque y no hay let.
Fran Cerúndolo le ganó por 20-5, 10-12, 15-9 y 17-7 al norteamericano Jenson Brooksby y se aseguró un premio de 305.700 dólares, además de haberse clasificado para la Grand Final del UTS que se jugará del 5 al 7 de diciembre en Londres y distribuirá 1.865.000 dólares en premios.
En Hong Kong Francisco Cerúndolo le ganó previamente al francés Adrian Mannarino (9-16, 8-16, 16-13, 11-10 y 2-1) y al ruso Andrey Rublev (16-11, 18-16 y 17-15) jugando en un muy buen nivel.
El Ultimate Tenis Showdown Tour es una serie de torneos de exhibición con un novedoso formato y cuyo organizador es el prestigioso entrenador francés Patrick Moratoglu.
Este año hubo torneos en Guadalajara (México), Nimes (Francia) y Hong Kong y sus respectivos ganadores fueron Tomas Machac, Casper Ruud y Cerúndolo.
Ellos tres jugarán la Grand Final de Londres junto a Jack Draper, Andrey Rublev, David Goffin, Adrian Mannarino y un invitado especial.