Francisco Cerúndolo ganó en Hong Kong y cobró un premio muy importante, pero no subió en el ranking

Fran Cerúndolo le ganó por 20-5, 10-12, 15-9 y 17-7 al norteamericano Jenson Brooksby y se aseguró un premio de 305.700 dólares, además de haberse clasificado para la Grand Final del UTS que se jugará del 5 al 7 de diciembre en Londres y distribuirá 1.865.000 dólares en premios.

En Hong Kong Francisco Cerúndolo le ganó previamente al francés Adrian Mannarino (9-16, 8-16, 16-13, 11-10 y 2-1) y al ruso Andrey Rublev (16-11, 18-16 y 17-15) jugando en un muy buen nivel.

Embed - El Canon Francisco Cerundolo vs The Show Jenson Brooksby | Chubb UTS Hong Kong with Humansa 2025

El UTS Tour

El Ultimate Tenis Showdown Tour es una serie de torneos de exhibición con un novedoso formato y cuyo organizador es el prestigioso entrenador francés Patrick Moratoglu.

Este año hubo torneos en Guadalajara (México), Nimes (Francia) y Hong Kong y sus respectivos ganadores fueron Tomas Machac, Casper Ruud y Cerúndolo.

Ellos tres jugarán la Grand Final de Londres junto a Jack Draper, Andrey Rublev, David Goffin, Adrian Mannarino y un invitado especial.