Cuánto ganó Tomás Etcheverry pese a caer ante Rune en los cuartos de final del ATP de Estocolmo

Sin embargo, Rune reaccionó a tiempo en el segundo set, donde se mostró más agresivo y con mejor lectura de los puntos largos. El danés quebró en los primeros juegos y se adueñó del ritmo del partido para imponerse por 6-3 y llevar el duelo a un tercer capítulo.

En el set decisivo, el actual número 11 del mundo hizo pesar su jerarquía. Un quiebre en el tercer game fue suficiente para marcar la diferencia, ya que Etcheverry no volvió a disponer de oportunidades claras para recuperar el servicio. Rune mantuvo la solidez en sus turnos al saque y cerró el encuentro por 6-4.

Tomás Etcheverry sumó puntos y dinero en el ATP de Estocolmo

Con este triunfo, Rune continúa firme en su objetivo de clasificar al Masters de Turín, donde se ubica undécimo en la carrera y busca cerrar el año entre los ocho mejores del circuito.

Etcheverry, por su parte, sumó valiosos puntos que le permitirán seguir consolidando su lugar en el top 70 del ranking ATP y además se aseguró un premio de 23.500 dólares que se suma a lo ya obtenido en el año (1.236.907 dólares) y en su carrera (5.183,762 dólares).