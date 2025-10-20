Copa Davis: los convocados por Javier Frana para el Final 8 de Bolonia

La Selección argentina se enfrentará en esa ventana a Alemania, por los cuartos de final de la Copa Davis, con Alexander Zverev reapareciendo como principal figura en el elenco germano. El debut será el jueves 20 de noviembre a las 13 hora local.

Copa Davis: los tenistas elegidos por Javier Frana para disputar el Final 8 en Bolonia

Para el Final 8 del certamen, Javier Frana decidió convocar a los mismos cinco tenistas que jugaron la fase de Qualifiers en septiembre ante Países Bajos. Allí, la Selección argentina se impuso por 3 a 1 con Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo como principales singlistas, y Horacio Zeballos y Andrés Molteni en la categoría de dobles. El equipo lo completó Francisco Comesaña en la rama de singles, en lo que fue su debut absoluto en Copa Davis.