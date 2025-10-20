Copa Davis: los convocados por Javier Frana para el Final 8 de Bolonia

La Copa Davis se encamina hacia su recta final y la Selección argentina ya tiene definidos a los cinco tenistas que representarán a nuestro país en el Final 8 que se disputará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre.
Javier Frana dio la lista de convocados para jugar el Final 8 de Copa Davis con Argentina en noviembre
La Selección argentina se enfrentará en esa ventana a Alemania, por los cuartos de final de la Copa Davis, con Alexander Zverev reapareciendo como principal figura en el elenco germano. El debut será el jueves 20 de noviembre a las 13 hora local.
Para el Final 8 del certamen, Javier Frana decidió convocar a los mismos cinco tenistas que jugaron la fase de Qualifiers en septiembre ante Países Bajos. Allí, la Selección argentina se impuso por 3 a 1 con Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo como principales singlistas, y Horacio Zeballos y Andrés Molteni en la categoría de dobles. El equipo lo completó Francisco Comesaña en la rama de singles, en lo que fue su debut absoluto en Copa Davis.
Cerúndolo, Etcheverry, Comesaña, Zeballos y Molteni serán nuevamente los tenistas que defiendan los colores de la Selección argentina en cuartos de final. El formato en esta instancia es de eliminación directa, donde el vencedor se definirá al mejor de tres puntos (dos singles y un dobles). En caso de avanzar, Argentina se medirá en semifinales ante el ganador del duelo entre España y República Checa.
Italia vs. Austria - miércoles 19 de noviembre, 12 horas.
Francia vs. Bélgica - martes 18 de noviembre, 12 horas.
Rep. Checa vs. España - jueves 20 de noviembre, 6 horas.
Argentina vs. Alemania - jueves 20 de noviembre, 13 horas.