Copa Davis: Argentina se impuso en dobles, logró el tercer punto sobre Países Bajos y el pasaje al Final 8

El equipo de Copa Davis jugó el duelo de dobles con Países Bajos y la dupla Horacio Zeballos- Andrés Molteni y ganó en sets corridos dejando la serie 3-0

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La dupla Horacio Zeballos- Andrés Molteni

La jornada de Copa Davis entre Argentina y Países Bajos comenzó este sábado con el partido de dobles, donde los capitaneados por Javier Frana lograron en el estadio cubierto Martiniplaza de Groningen el tercer punto y el pasaje al Final 8 a jugarse en noviembre en Italia.

La dupla argentina, integrada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni enfrentó al dúo local de los neerlandeses Botic Van de Zandschulp- Sander Arends y logró en 1 hora 50 minutos barrera la serie 3-0 al ganar el partido con parciales de 6-3, 7-5.

