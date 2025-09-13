La jornada de Copa Davis entre Argentina y Países Bajos comenzó este sábado con el partido de dobles, donde los capitaneados por Javier Frana lograron en el estadio cubierto Martiniplaza de Groningen el tercer punto y el pasaje al Final 8 a jugarse en noviembre en Italia.
COPA DAVIS
Copa Davis: Argentina se impuso en dobles, logró el tercer punto sobre Países Bajos y el pasaje al Final 8
El equipo de Copa Davis jugó el duelo de dobles con Países Bajos y la dupla Horacio Zeballos- Andrés Molteni y ganó en sets corridos dejando la serie 3-0