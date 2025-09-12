Este viernes el equipo argentino de Copa Davis comenzó la serie de partidos contra Países Bajos. El platense Tomás Etcheverry jugó el primer cruce de singles contra Jesper De Jong y se impuso en sets corridos con un doble 6-4. El segundo punto lo juegan Francisco Cerúndolo y Botic Van de Zandschu.
Copa Davis: Tomás Etcheverry le dio el primer punto a Argentina sobre Países Bajos
