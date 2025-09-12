Inicio Ovación Tenis Copa Davis
TENIS

Copa Davis: Tomás Etcheverry le dio el primer punto a Argentina sobre Países Bajos

Tomás Etcheverry abrió la serie de partidos entre Argentina y Países Bajos por la segunda ronda clasificatoria de la Copa Davis y le ganó a Jesper De Jong

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Tomás Etcheverry jugó en Groningen el primer punto del duelo de Copa Davis entre Argentina y Países Bajos.

Tomás Etcheverry jugó en Groningen el primer punto del duelo de Copa Davis entre Argentina y Países Bajos.

Este viernes el equipo argentino de Copa Davis comenzó la serie de partidos contra Países Bajos. El platense Tomás Etcheverry jugó el primer cruce de singles contra Jesper De Jong y se impuso en sets corridos con un doble 6-4. El segundo punto lo juegan Francisco Cerúndolo y Botic Van de Zandschu.

Argentina enfrenta de visitante en el Martiniplaza de Groningen, sobre superficie dura, a Países Bajos por la segunda ronda de las Qualifiers de Copa Davis en busca de un lugar en el Super 8- la final del certamen-.

En esta ronda, el equipo capitaneado por Javier Frana enfrentará a Países Bajos procurando hacerse de ese boleto hacia la instancia definitoria que se disputará en noviembre, en Bolonia.

El segundo punto de singles, a jugarse a continuación este viernes tendrá como protagonistas a Francisco Cerúndolo y Botic Van de Zandschu- Sem Verbeek.

Nota en proceso

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas