Copa Davis: Tomás Etcheverry le dio el primer punto a Argentina sobre Países Bajos

Argentina enfrenta de visitante en el Martiniplaza de Groningen, sobre superficie dura, a Países Bajos por la segunda ronda de las Qualifiers de Copa Davis en busca de un lugar en el Super 8- la final del certamen-.

En esta ronda, el equipo capitaneado por Javier Frana enfrentará a Países Bajos procurando hacerse de ese boleto hacia la instancia definitoria que se disputará en noviembre, en Bolonia.