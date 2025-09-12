Estadio Metropolitano. La casa del Atlético Madrid será la sede de la final de la UEFA Champions League 2027.

Estadio Metropolitano. La casa del Atlético Madrid será la sede de la final de la UEFA Champions League 2027.

En la que será su segunda vez en la historia, el estadio del Atlético de Madrid será el año próximo la sede de la gran final de la Champions League, la máxima competencia de clubes del continente europeo, que actualmente tiene como campeón al Paris Saint Germain, verdugo del Inter de Milán.

Las autoridades de la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) anunciaron que el Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, será el escenario de la final de la Champions League 2027. Esta será la segunda vez que suceda, ya que en el 2019 definieron allí quien sería poseedor de la Orejona los ingleses del Liverpool y el Tottenham, siendo el ganador el primero mencionado.

PSG campeón de la Champions League
El Paris Saint Germain es el último campeón de la UEFA Champions League y se coronó frente al Inter en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.

La final de de la Champions League 2027 en la casa de los Che

El Atlético de Madrid es muchas veces llamado un equipo Che, al ser el que más jugadores argentinos posee en su plantilla. Allí se alinean para la temporada 2025-26, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y el goleador Julián Álvarez, integrantes habituales de la Selección de Scaloni; y el arquero Juan Musso.

El Estadio Metropolitano, del club Colchonero, está ubicado en la capital española, cuenta con una capacidad de 70 mil personas, presenciará una nueva final del certamen internacional, que es el acontecimiento deportivo más seguido en el mundo, con una audiencia estimada entre 350 y 400 millones de espectadores.

Por otro lado, Madrid dejó en claro que es una ciudad que cuenta con los recursos necesarios para recibir dicho espectáculo, dado que el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid (clásico del elenco rojiblanco), fue sede de cuatro finales; el cruce entre Bayern Múnich e Inter de Milán en la temporada 2009/10 fue la más reciente, con triunfo del equipo italiano por 2-0.

La sede de la última disputa de la Champions League fue el Allianz Arena de Múnich, Alemania, donde el pasado 31 de mayo el PSG goleó al Inter de Lautaro Martínez por 5 a 0.

