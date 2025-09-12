Los investigadores resolvieron este dilema integrando nueve bandas de radiofrecuencia en un chip diminuto de apenas 1.7 por 11 milímetros. Este pequeño componente puede alcanzar una tasa de transmisión de más de 100 gigabits por segundo, según indicaron en su publicación de la revista Nature.

6g Los científicos ya preparan al mundo para la internet más rápida de la historia a gran escala.

Para dimensionar esta velocidad, científicos calcularon que 1.000 teléfonos inteligentes con este chip podrían transmitir simultáneamente un video en 8K sin perder rendimiento. La comunicación también se mantuvo estable en todo el espectro.

Esta solución puede reconfigurarse dinámicamente para cambiar la banda de frecuencia según sea necesario. Los dispositivos que aprovechen el 6G utilizarán diferentes espectros inalámbricos, desde microondas hasta ondas milimétricas y bandas de terahercios.

El internet del futuro ya tiene chip

Las bandas de alta frecuencia servirán para aplicaciones que requieren latencia extremadamente baja, como computación de inteligencia artificial de alta velocidad. Las bandas sub-6 GHz seguirán siendo necesarias para proporcionar cobertura en áreas extensas.

El nuevo chip podría reemplazar múltiples sistemas mediante un enfoque que usa luz para generar señales estables. Un modulador electro-óptico convierte las señales inalámbricas en señales ópticas, que luego pasan por osciladores optoelectrónicos ajustables.

Los científicos fabricaron su chip con niobato de litio de película delgada, material que se convirtió en la opción preferida para el hardware de telecomunicaciones de próxima generación por su capacidad de ofrecer anchos de banda más altos con menor latencia.