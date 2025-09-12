La internet será más rápida que nunca con este nuevo invento.

Los días de esperar eternamente a que cargue un video podrían estar contados. Científicos de China y Estados Unidos desarrollaron un chip para 6G que podría transformar el internet para siempre, haciendo que las conexiones lentas en el campo sean cosa del pasado. Esta nueva tecnología promete ser 10.000 veces más rápida que el 5G actual.

El 5G representa hoy el estándar dorado de las comunicaciones inalámbricas, operando típicamente en frecuencias por debajo de 6 gigahertz. La red celular de mejor rendimiento en Estados Unidos durante la primera mitad de 2025 ofreció una velocidad de descarga de 299.36 megabits por segundo. Pero esto es apenas el comienzo de lo que se viene.

Científicos desarrollan internet más veloz

Expertos aseguran que el 6G estará listo para 2030 y usará múltiples bandas de frecuencia. El problema hasta ahora era que los dispositivos necesitarían varios componentes para acceder a estas diferentes bandas.

Los investigadores resolvieron este dilema integrando nueve bandas de radiofrecuencia en un chip diminuto de apenas 1.7 por 11 milímetros. Este pequeño componente puede alcanzar una tasa de transmisión de más de 100 gigabits por segundo, según indicaron en su publicación de la revista Nature.

Los científicos ya preparan al mundo para la internet más rápida de la historia a gran escala.

Los científicos ya preparan al mundo para la internet más rápida de la historia a gran escala.

Para dimensionar esta velocidad, científicos calcularon que 1.000 teléfonos inteligentes con este chip podrían transmitir simultáneamente un video en 8K sin perder rendimiento. La comunicación también se mantuvo estable en todo el espectro.

Esta solución puede reconfigurarse dinámicamente para cambiar la banda de frecuencia según sea necesario. Los dispositivos que aprovechen el 6G utilizarán diferentes espectros inalámbricos, desde microondas hasta ondas milimétricas y bandas de terahercios.

El internet del futuro ya tiene chip

Las bandas de alta frecuencia servirán para aplicaciones que requieren latencia extremadamente baja, como computación de inteligencia artificial de alta velocidad. Las bandas sub-6 GHz seguirán siendo necesarias para proporcionar cobertura en áreas extensas.

El nuevo chip podría reemplazar múltiples sistemas mediante un enfoque que usa luz para generar señales estables. Un modulador electro-óptico convierte las señales inalámbricas en señales ópticas, que luego pasan por osciladores optoelectrónicos ajustables.

Los científicos fabricaron su chip con niobato de litio de película delgada, material que se convirtió en la opción preferida para el hardware de telecomunicaciones de próxima generación por su capacidad de ofrecer anchos de banda más altos con menor latencia.

